Reytinglerin değişmez lideri Kim Milyoner Olmak İster, yine zirvede yerini aldı. Oktay Kaynarca’nın enerjisiyle renklenen gecede heyecan doruktaydı.
Kim Milyoner’de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı
ATV’nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da milyonları ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda nefesler tutuldu; yarışmacı Aliye Göksel Çetin 500 bin TL’lik soruya kadar geldi. Peki 1 milyonluk soruyu görebilecek miydi?
Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Aliye Göksel Çetin, ilk baraj sorularını terletmeden aştı.
Genç yarışmacı, ikinci barajı da geçerek 500 bin TL’lik sorunun kilidini açtırdı.
İŞTE 500 BİN TL’LİK SORU!
Ekranda şu soru belirdi: “Hangisi ‘Takotsubo kardiyomiyopatisi’nin halk arasındaki adıdır?
Cevabı bilmediğini söyleyen Çetin, risk almayıp çekilme hakkını kullandı.
Çekilme kararıyla 1 milyon TL’lik soruyu açtıramadı.
300 BİN TL İLE VEDA ETTİ
Aliye Göksel Çetin, 300 bin TL’lik ödülle yarışmaya veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en popüler bilgi yarışmalarından biri olan İngiliz yapımı "Who Wants to Be a Millionaire?" formatının Türk uyarlamasıdır.
ATV ekranlarında yayınlanan program, izleyicileri bilgi birikimi, strateji ve heyecan dolu anlarla buluşturuyor.
Sunuculuğu ilk olarak Kenan Işık tarafından üstlenilen yarışma, 2011'den beri yayınlanıyor. Kenan Işık'ın sağlık sorunları sonrası bir süre ara verdikten sonra, 2018'de Serel Yerlikaya, ardından Murat Özarı ve şu anda Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor.
Program, haftada birkaç bölümle izleyicileri ekran başına kilitliyor ve reyting rekorları kırıyor.
2025 yeni sezonuyla dönen program, Ekim ayından beri yayınlanıyor.
Son bölümlerden bazı öne çıkanlar:
19 Ekim 2025 Bölümü: Klasik heyecanlı yarışmalar ve bir yarışmacının 500 bin TL'lik soruda çekilmesiyle gündem oldu.
16 Ekim 2025 Bölümü: "Güneş Kral" lakabıyla ilgili tarih sorusu izleyicileri zorladı (Cevap: XIV. Louis).
12 Ekim 2025 Bölümü: Bir yarışmacı 1 milyar saniyenin neye eşit olduğunu sorusuyla (yaklaşık 31.7 yıl) karşılaştı.