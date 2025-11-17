Yeniçağ Gazetesi
17 Kasım 2025 Pazartesi
Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı

ATV’nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da milyonları ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda nefesler tutuldu; yarışmacı Aliye Göksel Çetin 500 bin TL’lik soruya kadar geldi. Peki 1 milyonluk soruyu görebilecek miydi?

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 1

Reytinglerin değişmez lideri Kim Milyoner Olmak İster, yine zirvede yerini aldı. Oktay Kaynarca’nın enerjisiyle renklenen gecede heyecan doruktaydı.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 2

Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Aliye Göksel Çetin, ilk baraj sorularını terletmeden aştı.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 3

Genç yarışmacı, ikinci barajı da geçerek 500 bin TL’lik sorunun kilidini açtırdı.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 4

İŞTE 500 BİN TL’LİK SORU!

Ekranda şu soru belirdi: “Hangisi ‘Takotsubo kardiyomiyopatisi’nin halk arasındaki adıdır?

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 5

Cevabı bilmediğini söyleyen Çetin, risk almayıp çekilme hakkını kullandı.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 6

Çekilme kararıyla 1 milyon TL’lik soruyu açtıramadı.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 7

300 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Aliye Göksel Çetin, 300 bin TL’lik ödülle yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 8

Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en popüler bilgi yarışmalarından biri olan İngiliz yapımı "Who Wants to Be a Millionaire?" formatının Türk uyarlamasıdır.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 9

ATV ekranlarında yayınlanan program, izleyicileri bilgi birikimi, strateji ve heyecan dolu anlarla buluşturuyor.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 10

Sunuculuğu ilk olarak Kenan Işık tarafından üstlenilen yarışma, 2011'den beri yayınlanıyor. Kenan Işık'ın sağlık sorunları sonrası bir süre ara verdikten sonra, 2018'de Serel Yerlikaya, ardından Murat Özarı ve şu anda Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 11

Program, haftada birkaç bölümle izleyicileri ekran başına kilitliyor ve reyting rekorları kırıyor.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 12

2025 yeni sezonuyla dönen program, Ekim ayından beri yayınlanıyor.

Son bölümlerden bazı öne çıkanlar:

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 13

19 Ekim 2025 Bölümü: Klasik heyecanlı yarışmalar ve bir yarışmacının 500 bin TL'lik soruda çekilmesiyle gündem oldu.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 14

16 Ekim 2025 Bölümü: "Güneş Kral" lakabıyla ilgili tarih sorusu izleyicileri zorladı (Cevap: XIV. Louis).

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 15

12 Ekim 2025 Bölümü: Bir yarışmacı 1 milyar saniyenin neye eşit olduğunu sorusuyla (yaklaşık 31.7 yıl) karşılaştı.

Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 16
Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 17
Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 18
Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 19
Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 20
Kim Milyoner'de 1 Milyon kıl payı kaçtı: Tıp öğrencisi 'Takotsubo'da çekildi! Oktay Kaynarca şaşırdı - Resim: 21
Yeniçağ Gazetesi
