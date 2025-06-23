Kim Milyoner’de acı kayıp! Çekimlerden sonra hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. 5. soruda "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan'dır?" sorusu çıktı.

5. SORUDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Seyirciye sorma jokerini kullanan Yaman Özkan, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı. Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine Özkan, yarışmaya veda etti.

“İYİ BİR RAKAMA İHTİYACIM VARDI”

Elendiği için çok üzülen isim "Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı" sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Erken soruda programa veda eden yarışmacı Yaman Özkan’ın vefat haberi Kim Milyoner Olmak İster’in sosyal medya hesabından duyuruldu.

Sosyal medyada yapılan açıklamada "Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın rahatsızlığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.