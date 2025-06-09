Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinin bilemediği soru şaşırttı

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Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinin bilemediği soru şaşırttı

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin cevabı bilememesi gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, karşılaştığı bir hukuk sorusunda zor anlar yaşadı.

Yarışmacıya yöneltilen “Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?” sorusu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Soruda kararsız kalan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanarak hukuk hocasını aradı. Doğru cevabın “Fıkra” olduğunu öğrenen yarışmacının bu anları izleyicilerin ilgisini çekti.

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