Yarışmacı Barkın Kenet, ilk barajı rahat geçti, ikinci barajı da aşarak 300 bin TL’lik soruya kadar geldi.

Karşısına çıkan soru şuydu: "Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" Joker hakkı kalmayan Barkın Kenet, soruyu bilmediğini belirterek yarışmadan çekildi.

Doğru cevabın “D- Ali Osman Ulusoy” olduğunu duyunca derin bir oh çekti ve 200 bin TL garantili ödülle yarışmaya veda etti.

KİM MİLYONER İSTER?

Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Who Wants to Be a Millionaire?’ın Türkiye uyarlamasıdır.

2 Ağustos 2011’den beri ATV’de yayınlanan program, zekâ dolu sorularıyla izleyiciyi büyülüyor.

Sunuculuk sırasıyla Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım derken 2024’ten itibaren Oktay Kaynarca’ya geçti ve reytingleri altüst etti.

Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada doğru cevaplarla 5 milyon TL kazanmak mümkün. Yarışmacılara 4 joker (50:50, telefon, seyirciye sor, uzman danış) veriliyor. 1.000 TL ve 30.000 TL barajları geçildikten sonra yanlış cevapta önceki baraj ödülü kalıyor.

Bugüne dek 1 milyon TL kazananlar Arda Ayten (2019) ve Rabia Birsen Göğercin (2023), 5 milyon TL’yi ise sadece Berk Göktaş aldı.

2025 yeni sezonuyla geri dönen program, her pazar 20:00’de ATV’de. En son bölüm 30 Kasım 2025’te (1196. bölüm) yayınlandı ve sosyal medyayı salladı.

Bölümler atv.com.tr ve YouTube’da HD izlenebiliyor. Yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2025’te; ünlü konuklar ve dev ödüllerle geliyor.

Son bölümlerde akılda kalan sorular: “Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir?” (Cevap: Ege Bölgesi) ve “Hangisi 'Güneş Kral' lakabıyla bilinir?” gibi sorularla izleyiciyi ters köşe yaptı.

Sosyal Medyada YankılarSon bölüm X’te trend oldu:

• 300 bin TL’lik Trabzonspor sorusu gündemden düşmedi:

"Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" (Cevap: Ali Osman Ulusoy) • Yaşlı teyzenin bitmeyen yorumları kahkahaya boğdu:

"Kim milyoner olmak ister deki yaşlı kadın... Aaahhh ahhhh Rabbim sonumuzu hayır etsin inşallah " • İran şairi sorusu: "Firdevsi'yi bilemedi, yarıldım!" • Nagihan Karadere sürprizi: "Nagihan karadere kim milyoner olmak ister e katılmış"