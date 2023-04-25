Kim Min-Jae ada yolcusu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından bu sezonun yaz transfer döneminde Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalya Serie A ekibi Napoli'de sergilediği performans ile Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

GUARDİOLA ONA ODAKLANDI

The Sun'da yer alan habere göre Manchester City, bu yaz Güney Koreli savunmacı ile sözleşme imzalamaya çalışarak gelecek sezon öncesinde savunmasını güçlendirmek istiyor. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın, Napoli'nin bu sezon Serie A tablosunun zirvesinde kalmasında büyük katkısı olan 26 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu söyleniyor.

DÖRT GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Güney Koreli stoper, tüm kulvarlarda toplamda 40 maça çıktı. Bu maçlarda iki gol iki asistle oynayarak dört gole direkt katkıda bulunmayı başardı.