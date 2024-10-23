Kim Min-jae boşandı

Bayern Münih defans oyuncusu Kim Min-jae, 28, dört yıllık evliliğini sonlandırdı. Güney Kore milli takımının savunmacısının menajerliği, Orange Bowl, yaptığı açıklamada, “Kim Min-jae, dikkatli bir değerlendirmenin ardından evliliğini sonlandırma kararı aldı. Boşanma süreci karşılıklı anlaşmayla tamamlandı” dedi.

Kim, Mayıs 2020'de evlenmişti ve bir kızı var. Açıklamada, “Boşanma kararı kişilik farklılıkları nedeniyle alındı ve her ikisi de ayrı yollarına devam ederken birbirlerini desteklemeye söz verdiler. Ebeveynler olarak çocuklarını her şeyin önünde tutacaklarına ve bu konuda en iyi şekilde çaba sarf edeceklerine söz verdiler” denildi.

Çift, geçen Mayıs ayında bir televizyon programında sürpriz bir şekilde görünerek uyumlu bir ilişkileri olduğunu göstermişti. “Kim Min-jae'yi seven ve destekleyen hayranlarına üzücü haberler vermekten pişmanız. O, sahada en iyi performansını sergilemeye devam edecek” diye ekledi menajerlik şirketi.

Kişisel zorluklara rağmen, “Canavarı” olarak bilinen Kim, bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. Fenerbahçe'de de oynamış olan Kim, önceki dönemindeki düşüşten sıyrılarak başarılarına devam ediyor.

Pazar günü Münih'teki Allianz Arena'da Stuttgart'a karşı oynanan Bundesliga iç saha maçında Kim, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve Bayern'in 4-0'lık galibiyetine katkıda bulundu. Ayrıca, spor veri sitesi SofaScore'dan 7.6 puan alarak, takımının en yüksek dördüncü puanını elde etti.