Kim Min-Jae İngiliz devine gidiyor. Ada basınından flaş iddia

Napoli'nin gelen şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi olan Kim Min-Jae'nin talipleri bitmiyor.

Kim Min-Jae İngiliz devine gidiyor. Ada basınından flaş iddia

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sezon başından sezonuna kadar iyi bir performans gösteren Kim Min-Jae, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sonrasında Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Koreli stoper, burada da harika işler yaparak Napoli'nin şampiyonluğunda önemli sahibi oldu. Gösterdiği performansla da Avrupa devlerinin radarına giren Min-Jae için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz Daily Mail, Manchester United'ın Kim Min Jae'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde ''Kırmızı Şeytanlar 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli savunmacıyı ana hedefi haline getirdi.'' ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 35 maça çıkan Koreli defans, 2 gol ve 2 asist katkısı verdi.

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