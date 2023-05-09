Kim Min-Jae İngiltere yolunda

Editör: Mirza Şeker

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, stoper mevkisi için bir numaralı aday olarak eski Fenerbahçeli ve şimdilerde Napoli savunmacısı olan Kim Min-jae'yi görüyor.

Ada ekibi, Güney Koreli yıldız stoperin serbest kalma maddesindeki bedelin de üstüne çıkarak transferi tamamlamayı planlıyor. Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Kim Min-Jae’nin söz konusu tarih aralığında transferinin gerçekleşmesi bekleniyordu.

NAPOLİ'NİN KASASI DOLACAK

Manchester United, bu süreçte oyuncuyu transfer edebilecek olmasına rağmen, rakiplerine kaptırmamak için Napoli'nin kapısını daha yüksek bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester ekibi, Kim Min-Jae için serbest kalma bedelinin de 15 milyon Euro üstüne çıkmayı planlıyor. Buna göre Ada ekibi, İtalya Serie A şampiyonuna 63 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli önerecek. Güney Koreli stoper, bu sezon Napoli formasıyla 43 maçta forma giymiş 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.