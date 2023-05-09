Kim Min-Jae İngiltere yolunda

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldızın yeni adresi belli oldu.

Kim Min-Jae İngiltere yolunda

Editör: Mirza Şeker

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, stoper mevkisi için bir numaralı aday olarak eski Fenerbahçeli ve şimdilerde Napoli savunmacısı olan Kim Min-jae'yi görüyor.

Ada ekibi, Güney Koreli yıldız stoperin serbest kalma maddesindeki bedelin de üstüne çıkarak transferi tamamlamayı planlıyor. Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Kim Min-Jae’nin söz konusu tarih aralığında transferinin gerçekleşmesi bekleniyordu.

NAPOLİ'NİN KASASI DOLACAK
Manchester United, bu süreçte oyuncuyu transfer edebilecek olmasına rağmen, rakiplerine kaptırmamak için Napoli'nin kapısını daha yüksek bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester ekibi, Kim Min-Jae için serbest kalma bedelinin de 15 milyon Euro üstüne çıkmayı planlıyor. Buna göre Ada ekibi, İtalya Serie A şampiyonuna 63 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli önerecek. Güney Koreli stoper, bu sezon Napoli formasıyla 43 maçta forma giymiş 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçı, 6 ay sonra tahliye edilmiş. 1 polis şehit olmuştu Güncel
19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçı, 6 ay sonra tahliye edilmiş. 1 polis şehit olmuştu
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor Güncel
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi Güncel
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak Spor
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı Dünya
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı
Bebek beşiğinden esrar çıktı Güncel
Bebek beşiğinden esrar çıktı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Güncel
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak