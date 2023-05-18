Kim Min-Jae'ye askerlik engeli

Sezon sonunda Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Kim Min-Jae'nin, menajeri transfer iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kim Min-Jae'ye askerlik engeli

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin sezon sonunda Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a gitmesi beklenirken Güney Koreli stoperin menajerinden transfer dedikodularına dair açıklama geldi.

"ASKERLİĞİ HALLETMESİ LAZIM"
Star News Korea'ya açıklamalarda bulunan Kim Min-jae'nin menajeri, Manchester United'ın Kim Min-Jae'ye Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de ilgisi olduğunu da şu cümleler ile hatırlattı: "Manchester United ile bir anlaşma yapıldığı doğru değil. Kim, önümüzdeki dönem hangi İngiliz kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacağına bakıyor. O, şu anda bu sezonu bitiremeye ve genel olarak bu sezon, diğer takımlarının durumunu gözden geçirmeye odaklandı. Gelecek için aceleye gerek yok. United, Çin'deyken de onunla ilgileniyordu ama biz sadece bu konuda sohbet ettik. Tekrar ediyorum, somut bir temas olmadı. Her halükarda haziran ayında askere gitmesi gerekiyor. Bu nedenle, nereye giderse gitsin öncelikle askerlik konusunu halletmesi lazım.

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı