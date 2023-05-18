Kim Min-Jae'ye askerlik engeli

Editör: Barış Atakan



Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin sezon sonunda Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a gitmesi beklenirken Güney Koreli stoperin menajerinden transfer dedikodularına dair açıklama geldi.

"ASKERLİĞİ HALLETMESİ LAZIM"

Star News Korea'ya açıklamalarda bulunan Kim Min-jae'nin menajeri, Manchester United'ın Kim Min-Jae'ye Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de ilgisi olduğunu da şu cümleler ile hatırlattı: "Manchester United ile bir anlaşma yapıldığı doğru değil. Kim, önümüzdeki dönem hangi İngiliz kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacağına bakıyor. O, şu anda bu sezonu bitiremeye ve genel olarak bu sezon, diğer takımlarının durumunu gözden geçirmeye odaklandı. Gelecek için aceleye gerek yok. United, Çin'deyken de onunla ilgileniyordu ama biz sadece bu konuda sohbet ettik. Tekrar ediyorum, somut bir temas olmadı. Her halükarda haziran ayında askere gitmesi gerekiyor. Bu nedenle, nereye giderse gitsin öncelikle askerlik konusunu halletmesi lazım.