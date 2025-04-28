Kim Min Jae’ye İngiliz kancası: Dev bonservisi gözden çıkardılar

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae Bayern Münih’ten ayrılmaya hazırlanıyor. Alman devi, Güney Koreli savunmacı için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken yeni bir talip çıktı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United tecrübeli oyuncuya talip oldu.

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, olası bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde bu yaz kadrosunu güçlendirmek isterken oyuncu için bedel de belirlendi.

Newcastle United'ın oyuncu için 40 milyon sterlini gözden çıkaracağı iddia edilirken Manchester United ve Blackburn'ün eski yetenek avcısı Mick Brown, yaptığı açıklamada, Dan Burn ve Fabian Schar'ın daha da gençleşmeyeceğini belirterek, Kim'in St. James'de Howe'un defans hattında ideal bir uyum sağlayacağını söyledi.