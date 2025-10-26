Sanat ve iş dünyasının yakından tanıdığı pek çok isim, zaman zaman sosyal medya hesaplarından geçmişe ait fotoğraflarını paylaşıyor.
Kim olduğunu bilene aşk olsun! Bu küçük kız çocuğu şimdi Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri!
Ekranların sevilen yüzü, popüler dizinin başrol oyuncusu çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Nostalji akımına katılan ünlü ismin yıllar içindeki inanılmaz değişimi herkesi şoke etti. Bakalım siz tanıyabilecek misiniz?Taner Yener
Peki, şimdilerde reyting rekorları kıran popüler bir dizide başrol oynayan ve yediden yetmişe herkesin takdirini kazanan o ünlü oyuncuyu hemen tanıyabilecek misiniz?
Kimileri fotoğrafı görür görmez tanırken, bazıları kim olduğunu anlamakta zorlanıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü isimler, yaptıkları bu paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada başlayan ve eskimeyen çocukluk fotoğrafı paylaşma akımı sürüyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik dönemlerine ait en özel karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
Bu isimlerden biri de şu an 32 yaşında olan, çok ünlü bir oyuncu. Kim olduğunu öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız...
UZAK ŞEHİR'İN ALYA'SI ÇIKTI
Fotoğraftaki küçük kızın, Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Uzak Şehir dizisinin Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal olduğunu görenler hayranlıklarını ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.
SİNEM ÜNSAL KİMDİR?
21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya geldi. Azeri kökenli bir babanın ve Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğmuştur.
Ünsal, ilköğretim ve ortaöğretimi İzmir'de tamamladı; lise eğitimini ise Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde aldı.
Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu.
Ünsal, profesyonel olarak 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro alanlarıyla ilgileniyor.
KARİYER YOLCULUĞU
2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı dizisinde Güneş karakterine hayat verdi. Aynı yıl ve 2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı.
2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım dizisinde Sevgi Günay karakterini oynadı. 2019 yılında sahnelenen Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda ise Letafet karakterini canlandırdı.
2019'dan 2021'e kadar yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün dizisinde Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı.
2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda Sülün karakteriyle de sahne aldı.
Şu an ise, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterine hayat veriyor.
Rol Aldığı Yapımlar (Diziler ve Tiyatro)
2017: Çoban Yıldızı (Güneş)
2017-2018: Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm Aslan)
2018-2019: Kızım (Sevgi Günay)
2019: Raif ile Letafet (Tiyatro - Letafet)
2019-2021: Mucize Doktor (Doktor Nazlı Gülengül)
2021: Elbet Bir Gün (Feride Gizem Kılıçlı)
2022: Gizli Saklı (Naz Arıca/Yaz Güneş), Aydınlıkevler (Tiyatro - Sülün)
Günümüzde: Kanal D'deki Uzak Şehir (Alya Albora) karakterini canlandırıyor
Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kısa bir süre önce 32. yaş gününü duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutlamıştı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kısa bir süre önce 32. yaş gününü duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutlamıştı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kısa bir süre önce 32. yaş gününü duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla kutlamıştı.
Sinem Ünsal'a "canım eşim" diye seslenen Berk Cankat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim."
Sinem Ünsal, kariyerinin ilk yıllarında meslektaşı olan oyuncu Kıvanç Kılınç ile bir birliktelik yaşamıştı. Bir dönem mutlu bir ilişki sürdüren çift, zamanla yollarını ayırma kararı almıştı.
Sinem Ünsal ve Kıvanç Kılınç, ayrılıklarına dair herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti.