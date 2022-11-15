Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Beyin 2.5 milyon GB'lık bilgi depolayabiliyor.

Beyin gelişimini 25 yılda tamamlıyor.

Memeli dalış denilen refleksle vücudunuz suya girdiğinde havasız sağ kalma süresini uzatmaya başlıyor. Yani balina, yunus, penguen, ayı balıkları gibi hayvanlarda gözlemlenen bu refleksin insanlarda da olduğu ortaya çıktı.

Damarlar birbirine eklendiğinde dünyanın etrafını 2.5 kez dolaşabiliyor. Damarların uzunluğu 100.000 kilometre…

Erkeklerin memeleri de süt üretebiliyor.



Araştırmalara göre, siyah-beyaz televizyon izleyen neslin gördüğü rüyalar daha renksizken, renkli televizyon neslinin gördüğü rüyalar çok daha renkli oluyor. Yani rüyalarınız çocukken izlediğiniz televizyonun tipine göre şekillenebiliyor.

Çok ani ve duygusal gelişen bazı olaylarda adranelin patlamasıyla bir insan kendisinden kilolarca fazla bir yükü kaldırmayı başarabiliyor.

Vücudumuzda 640 tane kas bulunuyor.



Bu satırları okurken bile 22 milyon hücre birden bire öldü, 72 milyon yeni kan hücresi üretildi.

Yetişkin bir insan vücudu günde yaklaşık 1.5 litre sümük, 3,5 litre bağırsak suyu, 1 litre salya, 3 litre mide suyu ve üretiyor.

Sümük sanılan şey aslında beyin omurilik sıvısı…