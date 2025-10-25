Yandaş medya da iktidar ortakları da çok üzüldüler: Mutlak Butlan davası bitti.

Aynı gün 15,5 milyon CHP’linin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması açılınca çok sevindiler.

İmamoğlu soruşturmaya, "Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez!” diye tepki gösterdi.

Yandaş medyaya gün doğdu, neler üfürürler, neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre; operasyon TEM ve MİT ortaklığında gerçekleşti.

Tele 1 Genel Yayın Koordinatörü Merdan Yanardağ'ın ise Başsavcılık açıklamasında "casusluk" suçu kapsamında gözaltına alındı. Evine ve işyerine yapılan polis baskınıyla arama gerçekleştirildi.

İsrail’e, FETÖ’ye ve NATO’ya karşı sert tavrı bilinen Yanardağ’ın ‘suçunun’ temeli aslında bellidir

Yanlışları doğru cümlelerle anlatmak.

Yanardağ da açıklamasında dedi ki; “Bu 5. sınıf bir kumpas…”

Başsavcılık açıklamasından özetlediğim şu cümleler önemli:

“04/07/2025 tarihinde casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’e ait dijital materyaller (kriptolu telefon ve el yazısı doküman) incelendiğinde;

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, bu kişiden öneriler aldığına dair notların bulunduğu…”

Mustafa Özcan adını görünce gazeteci, yazar İsmail Nacar’ın bir gün önce Yeni Akit’te yayınlanan şu görüşünde de aynı ismin geçtiğini gördüm: Mustafa Özcan…

Nacar özetle şunları söylüyor:

“Amerikan istihbarat servisi CIA yeni bir adım attı. Yeğen Ebuseleme Gülen’i kullanarak Mustafa Özcan’ı devre dışı bıraktı.

Burada devlete düşen gaflete kapılmamak, FETÖ’yle mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir.

‘Gülen’in darbe girişiminden haberi yoktu’ imajı vermeye, mesuliyeti Özcan’a yıkmaya çalışanlara karşı uyanık olmakta fayda vardır.”

Değerli okurlarım,

İsmail Nacar’ın açıklamasından bir gün sonra Mustafa Özcan’ın adının casusluk operasyonunda yer alması nasıl bir tesadüf?

İsmail Nacar’ı arayarak bu soruyu sordum.

Nacar dedi ki;

“Mustafa Özcan; Amerika’nın CIA, İsrail’in MOSSAD , İngilizlerin MI6 ve Almanya’nın BND istihbarat örgütleri derin yapının maşasıdır.”

Bu ülkede artık yargı kararlarının bitiş tarihi, yeni bir soruşturmanın başlangıç tarihi oluyor.

Kim yazıyor bu senaryoyu? Yargı mı, istihbarat mı, siyasetin gölgesi mi yoksa derin devlet mi?

Yargı aynı, medya aynı, yöntem aynı: Hedefi değiştir, algıyı tazele, gündemi yeniden kur.