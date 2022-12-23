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Devlet Malzeme Ofisi Mercedes'in 10 milyon liralık lüks aracı için ihaleye çıktı. Kime alınıyor acaba

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) lüks otomobil markası Mercedes’in en pahalı serilerinden birini almak için ihaleye çıktı. Otomobilin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu belirtilirken bu aracı kimin kullanacağı da merak konusu oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:25
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Kime alınıyor acaba. Mercedes'in 10 milyon liralık lüks aracını almak için Devlet Malzeme Ofisi ihaleye çıktı

Devlet Malzeme Ofisi Mercedes'in 10 milyon liralık lüks aracı için ihaleye çıktı. Kime alınıyor acaba
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı geçen ay 1 Adet Mercedes-Benz S 400 D 4matic L Inspiration almak için ihaleye çıktı.

Piyasa değeri 10 milyon TL olan otomobile ayrıca opsiyonel donanımlar da eklendi. Asgari ücretli vatandaşın 8 bin 500 liraya geçinmesinin beklendiği günümüzde bu kadar pahalı ve lüks aracı kimin kullanacağı da merak konusu oldu.

OTOMOBİLDE YOK YOK

Cumhuriyet'ten Bora Erdin imzalı habere göre piyasa değeri 10 milyon TL olan otomobildeki lüksler arasında bazıları seçmeli boyun ısıtma, masaj, sanal gösterge, sesli komut, OLED ekran, eğlence sistemi, buzdolabı, deri döşemeler, cilalı ahşap torpido yer alıyor.

BU ARAÇLAR KİME ALINIYOR?

Aracın kimin kullanacağı merak edilirken geçen yıl da Cumhurbaşkanlığı envanterine iki yeni Mercedes S-600 Guard modeli girmişti.

“Exclusive Paketi” ile birlikte güvenlikten, ses sitemine kadar yeni özellikler ekleniyor. Bu özellikler arasında buzdolabı, kablosuz kulaklık, baklava dilimli deri döşemeler, yol yardım bilgisayarı da yer alıyor. 3000 cc dizel motora sahip olan modelde arkada tekli olarak bulunan koltuklarda boyun ısıtma ve masaj özelliği bulunuyor.

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Türkoğlu
23.12.2022 22:56
Bu savurganlık Türk Milleti ile dalga geçmektir. Seyirci kaldığımız sürece hepimize müstahak...!!! Bu zulmü demek ki hak ediyoruz.  
 
Ahmet Aslan
23.12.2022 22:31
Ey efendi icine sinerek bu arabaya gercekten binebilecekmisin evet diyorsan hic bir sey diyemiyorum.  
 
Reisim Atatürk
23.12.2022 22:31
Ülkenin neden iki yakası bir araya gelmiyor diye düşünmeyin. Bu devlet savurganlığı, bu şatafat varken belimizi hiç doğrultamayız. AKP nin kendisi herşeyi içine çeken bir kara delik zaten.  
 
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