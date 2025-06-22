Kimi annesinin okuduğu suyla geldi, kimi kapının önünde beklerken gecikti, kimi yanlış belgeyle gelip "başka planlarım var" dedi! Memleketimden YKS manzaraları

Üniversite öğrencisi olmak için YKS'ye giren öğrenciler büyük heyecanın sonuna geldi. Bugün YKS'nin ikinci oturumu gerçekleştirilirken, aynı zamanda her sene olduğu gibi geç kalanlar, belge unutanlar, kimlik unutanlar yine gündeme geldi.

İşte Türkiye'nin dört bir yanından YKS hikayeleri ve manzaraları...

YANLIŞ BELGEYLE GELDİ, SINAVA ALINMADI

Üniversite yolunda ikinci aşama olan AYT için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınav nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yoğunluk oluştu. Adaylar kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı.

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) için Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne gelen bir aday, yanlış sınav giriş belgesini getirince görevliler tarafından sınava alınmadı.

DHA'nın haberine göre bir öğrenci ise kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKEN ÖĞRENCİ YKS'YE AMBULANSLA GİTTİ

Afyonkarahisar'da solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği sınav yerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulansla götürüldü. Oksijen desteğine ihtiyaç duyan öğrenci, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki sınav merkezine taşındı.

Dün de sağlık ekipleri eşliğinde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) yapıldığı sınav salonuna kadar götürülen öğrenci, sınavını tamamladıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.

SINAVA GİREMEDİ "BAŞKA PLANLARIM VAR" DEDİ

Kocaeli’de sınav günü yaşanan aksilikler dikkat çekti. AYT’ye dakikalar kala kimliğini annesinde unutan bir genç, son anda sınav merkezine ulaşmayı başardı.

Soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Emir Kemal Çalışkan, "Dün sınavım iyi geçti, 2 yıllık okumayı düşünüyorum. Bu sınavı girmeyi de düşünüyordum, öylesine denemek için girecektim. O yüzden pek de bir önemi yok benim için. Kimlik yetişirse yetişir, yetişemezse sağlık olsun, pek de önemi yok. Zaten çok çalışmadım, başka planlarım var. Sadece kendimi denemek için girdim. Bu ikinci senem" diye konuştu.

POLİS, ADAYLARIN İMDADINA YETİŞTİ

Diyarbakır’da, YKS'nin ikinci oturum AYT sınavına giren öğrencilerden bazıları kimlik ve giriş belgelerini unutunca, imdatlarına hazırda bekleyen trafik polisi ekipleri yetişti.

SINAV STRESİNİ ATMAK İSTERKEN, GEÇ KALDI

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da AYT heyecanı yaşandı. Aileler, çocuklarına destek olmak için okulun etrafında kamp kurarken, kimi dua etti kimi ise sabah kahvaltısını yaptı. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte okullara gelirken, bir öğrenci sınav stresi atmak için beklerken sınava giremedi. Arkadaşı ile birlikte sınava yarım saat önceden gelen genç kız, okulun dışında arkadaşı ile laflarken saati kaçırdı. Koşturarak sınava gireceği okula gelse de, görevliler kapıların saat 10.00'da kapandığını hatırlatarak öğrenciyi içeri almadı. 3 dakika ile okulun önünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan genç kıza çevredeki bazı veliler ise, "Yarım saattir burada arkadaşıyla oturuyor. Suç kendinin. Bu senin geleceğin" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Genç kız, sınava girememenin şokunu yaşarken, arkadaşıyla geldiği yolu tekrar geri döndü.

4 KERE SINAVA GİRDİ KAZANAMADI BEŞİNCİ DENEMESİNE OKUNMUŞ SUYLA GELDİ

Bayburt'ta berberlik yapan Yalçın Akdeniz, Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi olmak için 4 defa üst üste sınava girdi ancak istediği bölümü bir türlü kazanamadı. Bu kez annesinin okuduğu dualı suyla sınava gelen Akdeniz, üniversiteyi kazanacağını ve Spor Yönetimi Bölümü okuyacağını belirtti. Akdeniz, "Bu sefer annemin okunmuş suyuyla sınava geldim. Bu defa başaracağım, beşinci kez sınava gireceğim. Allah izin fırsat verirse bu sene spor yönetimi kazanacağım. İnşallah bütün sır, keramet bu suda olur" diyerek, olaya şakayla yaklaştı.

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