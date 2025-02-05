Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Öne çıkan isim belli oldu

Betimar Araştırma'nın son anketinin sonuçları açıklandı. Ankette olası bir erken seçimde CHP'nin kıl payı AKP'nin önünde yer ortaya çıktı. Soru yöneltilen katılımcıların ise muhalif kesimin Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı gördüğü anlaşıldı.

Çoklu cumhurbaşkanı adaylığı sorusunda da Mansur Yavaş'ın ilk sıraya konması dikkat çekti.

Bir önceki seçimlerde en yakın sonucu veren şirket olan Betimar, yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

30 Ocak 2025 tarihinde, 26 ilde telefon anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya 1500 kişiye sorular yöneltildi.

Araştırmada katılımcılara Türkiye'nin en önemli sorunu, Bolu'daki otel yangını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermesi, Türkiye'nin Suriye politikası, CHP'deki adaylık yarışı, erken seçim, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi gibi konulardaki görüşleri soruldu.

MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN VE İMAMOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

'Bugün olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?' sorusuna yanıtlarında ise katılımcılar ilk sırada Mansur Yavaş'ı, ikinci sırda Recep Tayyip Erdoğan'ı, üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu'nu dördüncü sırada büyük oy gerilemesi ile Selahattin Demirtaş'ı gösterdi.

Ankette 3 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verecekleri sorular katılımcıların yanıtlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktığı görüldü.

Diğer yandan ankette olası bir milletvekili genel seçiminde parti bazında CHP küçük bir fark ile AKP'nin önünde yer alabileceğine işaret edildi.

YANGIN FACİASINDA SORUMLU KİM?

Ankette “Bolu’daki otel yangınında hangi kurumun ihmali var?” sorusuna verilen yanıtlar ise dikkat çekti. Katılımcıların çoğunluğu hem belediye hem bakanlığı sorumlu gördü.