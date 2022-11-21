Bugün size AKP'li Gaziantep Belediyesi'nin bir şirketi yıllardır nasıl ihya ettiğini anlatacağım.

İnsanlar 50 liranın hesabını yaparken milyonlarca lira nasıl yıllardır tek bir şirkete ihale ediliyor onu göstereceğim.

Üstelik düzenlenen ihaleler rekabet ortamı hazırlanmadan tek bir firmanın girdiği, kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen ihaleler.

İşin büyüklüğünü anlatmak için söyleyeyim, şu yapılanları biz yapsak ölene kadar hapisten çıkamayız. Ki zaten biz milyonlarla oynayan arkası sağlam insanlar değiliz.

Sıradan halkın görevi de bu ihalelere ödenmek üzere vergisini vermektir değil mi?

Yoksa ne için, kimin için çalışıyoruz.

Anlatayım…

Elektronik Kamu Aydınlatma Platformu'nda (EKAP) artık e-ihale düzenleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu ihalelerin canlı yayınlanması tüm belediyelere sirayet etti.

Arkadaşımın uyarısı ile bir ihaleyi bu sayede canlı olarak izledim.

Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.

İhalenin adı: Destek Sağlık Hizmeti Alım İşi.

İhale açık ihale ve tek teklif veren firma oldu. İhaleyi de o kazandı.

İhale kayıt no: 2022/920714

İhalenin yaklaşık maliyeti: 220 milyon 355 bin TL.

İhaleyi 217 milyon 992 bin TL teklif ile Febril Sağlık adlı firma kazandı.

Nasıl tek firma girip ihaleyi kazanabilir diye sorabilirsiniz…

Zira bu ihale edilen işi, 10 yılı aşkın süredir zaten aynı firma yani Gama-Gazi ve Nokta Sağlık hizmetleri adlı iş ortaklığı kazanıyordu. Nasıl başka bir firma kazandı şaşırdım diyecektim ki Gama-Gazi İş ortaklığı unvanını değiştirmiş ve adı Febril Sağlık Ltd. Şti olmuş.

Daha önce Gaziantep Belediyesi'nin torba ihaleleri başlıklı bir makale yazmış ve ihalelerdeki bazı çarpıklıkları gündeme getirmiştim. Yazı içeriğinde bir firmadan bahsetmiş ve takipçi olacağımı da bildirmiştim.

Evet, o bahsettiğim firma Gama-Gazi şirketiydi.

Yazımızın başrolü yine bu firmada...

Firma daha önce yine karşımıza Kilis Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve müfettiş raporlarına yansıyan yargıya intikal eden hayali MR olayı ile çıkmıştı. Bu davanın da takipçisiyim.

Asıl soru şu…

Gaziantep Belediyesi'nde neden binlerce kalem ürün, hizmet tek bir torba ihale ile yapılıyor...

Bu konuda yetkililerin dikkatini çekmeye çalışmıştım. Ama nafile...

Sonra 14 Kasım 2020 tarihinde bir yazı daha yazdım ve yapılacak olan ihaleyi bildirdim.

Söz konusu ihale birçok kez yapıldı ve her defasında aynı firma ve ortakları kazandı. Hepsinin numarası belgeleri bende var.

Şimdi tek tek sayıp kafanızı karıştırmayayım.

İhaleyi yine aynı firmalar bu kez toplam 66 milyon 210 bin TL bedelle aldı.

Ne var ihale detaylarında?

Cerrahi operasyonlar, laboratuvar hizmeti, güvenlik, radyoloji, ayakta ve yatarak tedavi, madde bağımlılığı, ambulans gibi hizmetlerde görevlendirilecek toplamda 271 personel, yine omuz çarkından hasta yataklarına, oksijen ünitelerinden yıkama cihazına varana kadar 186 kalem sarf malzemesi ve ilaçlar...

Fakat şurada bir sorun var.

Türkiye'deki bütün hastaneler ilaç ihalesini ve tıbbi malzeme ihalesini kalem kalem almak üzere ilana çıkar.

Yani 1603 kalem malzeme tek firmadan alınmaz, ihale kalemlere bölünür ki rekabet ortamı oluşturulur, kalemlere bölünür ki en iyi ve en hesaplısı alınır. Vatandaşın parası da hizmet için kasada kalır.

Yukarıda bahsettiğim ihaleler binlerce kalem. Yok yok. Röntgen cihazı, tel raf, hasta karyolası, anestezi cihazı, MR cihazı, ambulans vs, vs.

Şartnamede inanılmaz bir liste var. İhaleyi düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tüm bu kalemleri tek bir ihalede istiyor. Dolayısı ile rekabet ortamı oluşmuyor. İhaleye girebilecek firma sayısı 1-2 oluyor.

Bunu anlatmıştım.

Şimdi aynı ihale tekrarlandı.

İhale no: 2020/571399

İhale şartnamesinde yine yok yok. Pandemi bakım hizmeti de var, Diş kanal tedavisi de var, biyopsi de var, sezaryen da var, ilaç da var, sekreter koltuğu da var... Toplam 2089 kalem birbirinden farklı ürün ve hizmet.

Tam da söylediğim gibi sonucu da değişmedi!

2010 yılından itibaren bu ihaleyi tek firma almış.

23 Aralık 2020 tarihinde de sözleşmesi imzalandı.

EKAP girişi ise daha yeni yapıldı!

İhale sonucu 105 milyon 821 bin TL.

İhaleyi yine Gama Gazi firması aldı.

Anlayamadığım şu...

Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine artık bütün ilaç ve tıbbi sarf malzeme alımlarını DMO (Devlet Malzeme Ofisi) üzerinden alım şartı getirilmişken belediye bu kadar kalem malzemeyi neden tek bir torba ihale ile almaya çabalar?

Torba şeklinde ihaleye çıkılması 4734 sayılı ihale kanununun rekabet kurallarına aykırı değil mi?

Bu ihalede kamu yararı mı oluşur?

Kamu zararı mı?

Bu alınacak olan hizmet ve ürünler parçalara ayrılıp ihale edilmiş olsa daha az maliyet ile daha kaliteli hizmet alınmaz mı?

Benim gördüğümü devlet yetkilileri görmüyor mu?

Bu firmanın ayrıcalığı nedir?

Sorular belli…

Aslında cevapları da belli…