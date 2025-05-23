‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ zirvede

12-18 Mayıs haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ikinci sezonuyla ekranlara dönen Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Serenay Sarıkaya’lı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ dizisi, liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, sinemalarda 14 bin seyirci tarafından izlenen ‘Leydi Di’, iki basamak artışla hafta birinciliğine yükseldi.

Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ liderlik serisini 5 haftaya çıkardı. Film kategorisinde, Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı ‘Ağır İşçi’ (A Working Man) platformdaki ilk haftasında zirveye yerleşti.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Andor’ ilk sırada kendine yer buldu. Film kategorisinde, platformun Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’lı orijinal filmi ‘Kalender Pide’ zirvedeki yerini korudu.

‘Nokta’ perde açmaya hazırlanıyor

Baba Sahne’nin yeni prodüksiyonu ‘Nokta’ prömiyer için geri sayıma başladı. Ödüllü oyuncu Özge Arslan, aynı zamanda kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyunda, kadim hikâyelerin taşıyıcısı Karadenizli bilge Nokta Ana’ya hayat veriyor.

‘Nokta’ oyunu, Nokta Ana’nın anlatıcılığında farklı coğrafyalardan gerçek hikâyelerle tarih boyunca kadınların maruz kaldığı suiistimalleri sahneye taşıyor.

29 Mayıs Perşembe akşamı Baba Sahne’de perdelerini açmaya hazırlanan oyun, prömiyerinin hemen ardından 30 ve 31 Mayıs’ta aynı salonda tiyatroseverlerle buluşacak.

Levent Yüksel’den ‘Medcezir’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcularından Levent Yüksel, kariyerinin 30. yılına özel düzenlenen senfonik konser serisinin ilk canlı kaydı olan ‘Medcezir (30. Yıl Senfonik) – Live’ ile müzikseverlerle yeniden buluştu.

Sözleri Sezen Aksu’nun usta kaleminden çıkan, müziği Levent Yüksel’e ait olan bu özel şarkı; senfonik düzenlemesiyle sanatçının müzikal serüvenine bir saygı duruşu niteliği taşırken yakında yayımlanacak olan en sevilen şarkılarından oluşan 30. yıl senfonik konser albümünün de habercisi konumunda bulunuyor.

Levent Yüksel’in ‘Medcezir (30. Yıl Senfonik) – Live’ şarkısı, LY Prodüksiyon & Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı.