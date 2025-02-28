‘Kimler Geldi Kimler Geçti’nin başarısı

Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın olduğu ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ dizisi, ilk sezonuyla büyük bir başarıya imza attı.

Dizi, Netflix’in açıkladığı 2024 yılının ilk ve ikinci yarısı toplam izlenme raporuna göre, 18.2 milyon görüntülenme ve 106.7 milyon izlenme saati ile 2024’te en fazla izlenen Netflix Türk dizisi oldu. Dizi, yayınlandığı dönemde ‘Netflix Türkiye Top 10’ listesinde 5 hafta boyunca ilk sırada yer almış ve 78 ülkenin Netflix Top 10 dizi listesine girmişti. Kadrosunda Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimlerin bulunduğu dizinin merakla beklenen ikinci sezonunun Nisan veya Mayıs’ta Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

Serenay Sarıkaya, başarılı bir avukat olan Leyla Taylan karakterini canlandırıyor. Leyla, ihanetle sonlanan ilk aşkının acılarını unutmaya çalışırken 15 yıl içinde 3 kez evlenip boşanmış, ‘ilişki katili’ olarak nitelendirilen Cem Murathan ile tanışıyor.

Cengiz Bozkurt ilk kitabını imzaladı

Oyuncu Cengiz Bozkurt, İnkılap Kitabevi’nden çıkan yeni kitabı ‘Ben Gülüyor muyum?’ için D&R Kanyon Mağazası’nda okurlarıyla buluştu.

Oyuncunun sevenleri, söyleşi ve imza günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe büyük ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluşturdu. Kitabında kendi yaşamından kesitlere, güncel olaylara ve tarihi figürlere yer veren Cengiz Bozkurt, ilk kitabını yazma serüvenini paylaştı:

“İlk başta ne yazacağımı bilemedim açıkçası. Çünkü kendimi çok kalem oynatan bir insan olarak görmüyordum. Ama çok ısrar olunca, bir çocukluk arkadaşımı kaybetme hikâyesi üzerinden bir makaleyle başladım. Sonrası da aslında çorap söküğü gibi geldi. Çünkü bir dertleşmeye, iç hesaplaşmaya dönüştü. Kitap ile tam anlamıyla ‘Kalbimi açtım’ diyebilirim. Oyunculuk kariyerinin ve personasının arkasına saklanmamış bir Cengiz Bozkurt var karşınızda.”

‘Maziye Dönemem’ kalplere dokunacak

Belçika’da Kenan Kwaf ismiyle ün salan Türk kökenli Bulgar vatandaşı Kenan, ilk single çalışması ‘Maziye Dönemem’ ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Çok küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi ve tutkusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Kenan, ailesinin işi yüzünden 10 yaşındayken Belçika’ya taşındı ve müziğe duyduğu aşkı uzun yıllardır içinde taşıdı. Belçika’da kuaförlük ve güzellik eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi işyerini açmış olmasına rağmen kalbinin bir parçası haline gelmiş olan müzik tutkusundan vazgeçmeyen Kenan Kwaf, yaşadığı ve duyduğu olaylardan esinlenerek sözü ve müziği kendisine, aranjesini ise M. Hakan Özlücan’ın yaptığı ‘Maziye Dönemem’ adlı şarkısı ile milyonların kalbine dokunmayı hedefliyor.

Şarkıya Yahya Egecan İnce’nin yönetmenliğinde bir klip çekilirken Ali Tata da klarneti ile eşlik etmiş.