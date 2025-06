‘Kimler Geldi Kimler Geçti’nin zirve aşkı

2-8 Haziran haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde Serenay Sarıkaya’lı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, 4 haftadır liderliğini sürdürerek ikinci sezonuyla zirvedeki yerini perçinledi. Film kategorisinde, 7 milyonu aşkın izlenen serinin son filmi ‘Çakallarla Dans 7’ platformdaki ikinci haftasında da liderliğini korudu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ önceki haftalarda olduğu gibi liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisindeyse, Ben Affleck’li 2016 yapımı aksiyon filminin devamı niteliğindeki ‘Hesaplaşma 2’ (The Accountant 2) platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Nine Puzzles’ liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde ise, animasyon filmi ‘Predator: Killer or Killers’ liderlik koltuğuna oturdu.

Mert Demir’den ‘Delisin’ sürprizi

Türk müziğinin son dönemlerde dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, yeni şarkısı ‘Delisin’i Pale Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri ile müziği Tarık Tırıl ve Mert Demir’e ait şarkının düzenlemesini yine Mert Demir yapmış. Şarkıya Damla Demircioğlu yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Bir aşk şarkısı olan ‘Delisin’, akılda kalan sözleri ve etkileyici melodisiyle yaza damga vuracağa benziyor.

Mert Demir, enerjik bir şarkı olan ‘Delisin’i çok iyi yorumlamış. Keyifle dinledim.

‘Basınç Altında Suyun Üstünde’ sergisi açıldı

Arter’in ‘Basınç Altında Suyun Üstünde’ başlıklı grup sergisi, 15 sanatçının resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettiği toplam 33 yapıtı Nilüfer Şaşmazer’in küratörlüğünde bir araya getiriyor.

Sergi, çevresel felaketler, uluslararası çatışmalar, göç ve ekonomik istikrarsızlığın hüküm sürdüğü günümüze dair belirsizliklerin ve sosyal adaletsizliklerin yarattığı kaygıları merkezine alan birbiriyle bağlantılı iki bölümden oluşuyor. Zorlu toplumsal koşulların ve üst üste binen krizlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdeleyen sergi, sanatın olanaklarıyla bu bağlamda biçimlendirilmiş soru ve önerilere odaklanıyor.

Sergi, Beyoğlu Dolapdere’deki Arter’in giriş ve -1. kat galerilerinde 11 Ocak 2026’ya kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.