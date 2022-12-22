Ünlülerin gizemli kadını Kassandra 2023'te olacakları açıkladı

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, 2022 yılının gitmesine çok fazla sevinilmemesi gerektiğinin altını çizerek "2023 yılı da bizim için kabus gibi başlayıp öyle devam edecek" dedi.

Büyük depremlerin yurt dışında, yıkıcı olmayan ama panik yaşanmasına neden olan depremlerin de Türkiye'de devam edeceğini belirten astrolog Kassandra "İstanbul da 5 büyüklüğünde bir depremle sallanacak. Bu büyük depremin habercisi olmayacak. Ama büyük panik yaşanmasına neden olacak" diye konuştu.

Bir hava taşıtının yılın ilk 3 ayında kaza yapacağını ve can kayıpları yaşanacağını belirten Kassandra "İnsanların gözyaşları adeta sel olup aktı" dedi.

Türkiye'de büyük bir otobüs kazası yaşanacağını da belirten Kassandra "Bu olayı yattığım istiharede gördüm. Otobüs kaza yaptı. Ortalık kan gölüne döndü. Hastanedeki doktorlar yaralılar arasında adeta mekik dokudu" diye konuştu.

Deniz taşıtının da kazaya karışacağını bunda da çok sayıda insanın hayatını kaybedeceğini belirten astrolog Kassandra "2023 felaketler yılı olacak. İnşallah kazaları en az kayıplarla atlatırız" dedi.

Bu sene özellikle Meksika, ABD ve Kanada'da uzaylıların sıkça görüleceğini belirten Kassandra "Temasa geçtiklerini söyleyenler de ortaya çıkacak. Hatta insanları hayrete düşürecek açıklamalar da yapılacak" diye konuştu.

Uzayda yaşamın izleri 2023 yılında sürülecek diyen astrolog Kassandra "Önemli kanıtlar da ele geçirilecek" dedi.

2023 yılında Koç, Oğlak, Kova ve Akrep burçlarının yüklü miktarda para kazanacağını belirten Astrolog Kassandra "Aslan ve Terazi burçları da miras hesabı yapacak. Onlarda nasiplerini buradan bulacaklar" diye konuştu.

Hepinizin yeni yılını şimdiden kutlar, hayalini kurduğunuz her güzel şeyin gerçekleşmesini canı gönülden temenni ederim.