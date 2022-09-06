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Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve adı Cumhurbaşkanı ile aynı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:17
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Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti

Kimliğini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imdadına polisler yetişti
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Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ata Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar esnasında yerde kimlik ve ehliyet buldu. Kaybolan kimlik ve ehliyetin ismine bakan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimliğin 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu tespit etti. Adı ve soyadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan gence ulaşan ekipler, kaybolan kimlikleri gence teslim etti. Erdoğan, polis ekiplerine teşekkür etti.

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