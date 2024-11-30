Kimlik bilgileri sızdırıldı mı? Sosyal medya yasağı mı geliyor? Kış lastiği uygulaması genişliyor mu? Bakan Uraloğlu açıkladı

Bakan Uraloğlu Haberturk'te katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirilmesi amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyleyerek "15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz." dedi.

Diğer yandan kişisel verilerin sızdırıldığına dair iddialara değinen Bakan Uraloğlu, "Belli verilere ulaşma imkanı olan bazı görevlilerin o verileri ulaşabildiği kısmıyla ilgili bir sızma oldu. Görevinden dolayı kendi mecrası içerisinde bu soruşturuldu. Belli bir sızıntının olduğunu gördük. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen bir süreç bu. Güncel bir kaçağın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

"ÖZEL ARAÇLARA DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU GETİRİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirilmesi yönünde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyleyerek "68 bin 500 kilometre yol ağı var. Yaklaşık 12 bin araç ekipman ve yaklaşık 13 bin personel var. Tuz ve çözelti teminlerini yapıp hazırlıklı hale geliyor. Yağan karı havada tutma şansı yok. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım'da erken astırdı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için, belli noktalarda trafiği kesmediğimiz için giden araçların kayıp yolu kapatması sonucu araçların ulaşamaması gibi problem ortaya çıktı. Belki bundan sonra şunu yapacağız, 15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Kendi özeleştirimizi yapıyoruz. Ne aksamışsa tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"DOĞAN ÇOCUĞA SOSYAL MEDYA HESABI AÇIYORUZ"

Yasaklama lafını çok sevmediğini dile getiren Uraloğlu, "Dünyada birçok ülke sosyal medya mecralarıyla ilgili farklı düzenlemeleri her geçen gün hayata geçiriyor. Birçok ülkede yasaklamalar var. TikTok'un yasaklanması gibi. Bazı sosyal medya platformunun kamu görevlilerinin işlerinde kullanması yasaklanması gibi... Türkiye'de de neredeyse 75 milyon kişi hesaba sahip. Instagram, Youtube'a üye sayısı olan birçok insanımız var. Neredeyse doğan çocuğa hesap açıyoruz." diye konuştu

"16 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA HESABI AÇILMAMALI"

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altının sosyal medya hesabı açmaması gerektiğini düşündüğünü belirterek "Bazı filmlerde yazıyor, Google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme amacıyla giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Bir çok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu." ifadelerini kullandı.

"CİNSELLİKLE İLGİLİ BİR BAŞLIK AÇABİLİRİZ"

"Cinsellikle ilgili bir başlık açabiliriz. Aile yapısının bozulmasıyla ilgili başlık açabiliriz. Bütün dünyayı takip ediyoruz. 16 yaşın bu anlamda doğru olduğunu. 16 yaşın üstündekiler açabilsin diye düşünüyoruz. Sosyal medya platformlarında bu anlamdaki üyeliği kabul etmemeleri, onların portalında oyun oynayamama gibi kriterleri koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Yoğun şekilde tartışıyoruz. Karar verdikten sonra gerekli mevzuatı düzenledikten sonra gereğini yapın diyeceğiz."

ROBLOX VE DISCORD AÇILACAK MI?

Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblokx ve Discord'un temsilciliği yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün.

KİŞİSEL VERİLERİN SIZDIRILMASI: BÜTÜN VERİLERİN SIZMASI MÜMKÜN DEĞİL, BELLİ BİR SIZINTI OLDUĞUNU GÖRDÜK

"Verilerin sızmasıyla ilgili açıkçası güncel bir durum yok. Bütün verilerin sızmış olması mümkün değil. Belli verilere ulaşma imkanı olan belli görevlilerin o verileri ulaşabildiği kısmıyla ilgili belli bir sızma oldu. Görevinden dolayı kendi mecrası içerisinde bu soruşturuldu. Sistemi tanımlarken herkesin her veriye ulaşmasına izin vermezsiniz. Yetki alanına kadar izin verirsiniz. Belli bir sızıntının olduğunu gördük. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen bir süreç bu. Güncel bir kaçağın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Normalde erişme yetkisi olan kişi veya kişi tarafından elde edildiği kadarıyla olmuş bu. Birisi yasal olmayan şekilde girip de bilgileri çalmış değil. Günde 422 tane büyük saldırıyı engelliyoruz. Binlerce de zararlı erişimi engelliyoruz. Siber saldırılar genelde yurt dışından geliyor."