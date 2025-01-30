Kimliklerimizi çalanlara Türkiye çapında büyük darbe! Çetenin 35 elemanı çocuk çıktı…

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen, sahte panel sistemi üzerinden kişisel verileri elde edip satan 68 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan 35'i çocuk olan zanlıların, şantaj ve intihar tehditleriyle mağdur ettiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal panel sistemi üzerinden elde edilen bilgilerin devlet güvenliğini tehdit edebilecek şekilde sosyal medyada paylaşıldığını fark etti.

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Yapılan geniş çaplı incelemede, sanal devriye ekipleri şüphelilerin panel üzerinden birçok kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiğini ve bu bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştığını ya da 3. şahıslara para karşılığı sattıklarını belirledi.

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Şüphelilerin ele geçirdiği verilerle çok sayıda genç kız ve çocuğu mağdur ettiği, şantaj yaparak intihara sürüklemeye çalıştıkları da tespit edildi.

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İstanbul merkezli olarak 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı gibi uzmanların da içinde bulunduğu 68 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan zanlılardan 35'inin çocuk olması dikkat çekti.

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Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız silahlar ve otomatik tüfekler ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu. Şüphelilere, Türk Ceza Kanunu'nun 327. maddesi kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.

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