Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor

TANSİYON DÜŞÜRÜYOR VE KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Ham kakao, kan damarlarının açılıp gevşemesini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bu özelliği ile ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilecek kardiyovasküler rahatsızlıkların riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

Panama'nın San Blas adalarında yaşayan yerli halkın, ana karada yaşayanlara göre daha fazla kakaolu içecek tükettiği ve bu sayede daha az hipertansiyon, damar tıkanıklığı ve felç sorunları yaşadığı gözlemlendi.

Ayrıca, kakao kolesterol seviyelerini düşürme konusunda da etkilidir. Araştırmalar, haftada bir kez ham kakao tüketiminin lipit profilini iyileştirdiğini ve trombosit reaktivitesini azalttığını göstermiştir. Bunun sebebi, kakao yağının zeytinyağında bulunan kalp sağlığına uygun bazı yağ asitlerini içermesi.

