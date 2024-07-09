Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor

Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor
Kaynak: Haber Merkezi

Diyabet hastaları için şekerli gıdalardan uzak durmak oldukça önemlidir. Ancak, çok sevilen bu gıdanın aslında birçok hastalığa büyük etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 1

Hem tatlı isteğinizi bastıracak hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bu besinin faydaları oldukça fazla. Kakao, özünde bir bitki olup sonradan toz haline getirilir. Görüntüsü dev bir çekirdeği andıran bu bitki, tam bir antioksidan deposu. Cilt sağlığını desteklemekten vücudu hastalıklardan korumaya kadar birçok faydası bulunuyor. Ancak burada önemli olan, gerçek ham kakaonun tüketilmesi olarak belirtiliyor.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 2

YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Ham kakao, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde ciltte kırışıklıklar ve saç beyazlaması gibi yaşlanma belirtilerine yol açan DNA hasarını engellemeye yardımcı olabilir.

Bazı araştırmalar, ham kakaonun cildi UV hasarından korumaya destek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde cilt sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilir.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 3

BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Ham kakaonun içerisindeki yüksek miktardaki flavanol, beyindeki kan akışını artırarak bilişsel fonksiyonları geliştirebilir.

İtalya'da yapılan bir araştırma, çikolata içindeki flavanollerin yaşa bağlı hafıza eksikliğini önleyebileceğini ortaya koydu. Özellikle ham kakaonun, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimine neden olan nöroinflamasyonu azalttığı belirlendi. Bu bulgular, ham kakaonun nörolojik sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 4

TANSİYON DÜŞÜRÜYOR VE KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Ham kakao, kan damarlarının açılıp gevşemesini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bu özelliği ile ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilecek kardiyovasküler rahatsızlıkların riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

Panama'nın San Blas adalarında yaşayan yerli halkın, ana karada yaşayanlara göre daha fazla kakaolu içecek tükettiği ve bu sayede daha az hipertansiyon, damar tıkanıklığı ve felç sorunları yaşadığı gözlemlendi.

Ayrıca, kakao kolesterol seviyelerini düşürme konusunda da etkilidir. Araştırmalar, haftada bir kez ham kakao tüketiminin lipit profilini iyileştirdiğini ve trombosit reaktivitesini azalttığını göstermiştir. Bunun sebebi, kakao yağının zeytinyağında bulunan kalp sağlığına uygun bazı yağ asitlerini içermesi.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 5

ANTİDİYABETİK ETKİSİ BULUNUYOR

Ham kakaonun, diyabet gelişimini engellemeye yardımcı olduğu ve glikoz dengesini ve insülin duyarlılığını iyileştirdiği belirtiliyor.

Yapılan bir araştırmada, bu olumlu etkilerin beyaz çikolata değil, bitter çikolata tüketildiğinde ortaya çıktığı gözlemlendi.

Japonya'da yapılan başka bir araştırmada ise, nadiren de olsa ham kakao tüketen bireylerin, hiç tüketmeyenlere oranla diyabete yakalanma riskinin yüzde 35 azaldığı ifade edilmiştir. Bu bulgular, ham kakaonun diyabetten korunmada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 6

KANSER RİSKİNİ AZALTMA

Meyve, sebze ve diğer gıdalardaki flavanoller, kanserden koruyucu özellikleri, düşük toksisiteleri ve yan etkilerinin az olması nedeniyle büyük ilgi görmektedir.

Kakao, tüm gıdalar arasında ağırlık başına en yüksek flavanol konsantrasyonuna sahiptir ve diyetinizdeki flavanol miktarına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 7

Kakao bileşenleri üzerinde yapılan araştırmalar, bu bileşenlerin antioksidan etkilere sahip olduğunu, hücreleri reaktif moleküllerin vereceği hasara karşı koruduğunu, iltihapla savaştığını, hücre büyümesini engellediğini, kanser hücresi ölümünü tetiklediğini ve kanser hücrelerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kakao açısından zengin bir beslenme veya kakao özleri kullanılan çalışmalar, meme, pankreas, prostat, karaciğer ve kolon kanserinin yanı sıra löseminin azaltılmasında olumlu sonuçlar vermiştir.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 8

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIYOR

Kakao, çikolata formunda bile tüketildiğinde, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Kakaonun enerji kullanımını düzenleyerek, iştahı ve iltihabı azaltarak, yağ oksidasyonunu ve tokluk hissini artırarak etkili olabileceği düşünülmektedir.

Daha sık çikolata yemenin genelde daha fazla kalori ve yağ alımıyla ilişkilendirilmesine rağmen, daha sık çikolata tüketen kişilerle daha düşük vücut kitle indeksi (BMI) arasında bir bağlantı bulunduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 9

Ayrıca, düşük karbonhidratlı diyetler kullanılan bir kilo verme çalışmasında, günde 42 gram %81 kakaolu çikolata verilen grubun, normal diyet grubuna göre daha hızlı kilo verdiği gözlemlendi.

Ancak diğer araştırmalar, çikolata tüketiminin kilo artışına neden olabileceğini ortaya koydu. Bu çalışmaların çoğu, tüketilen çikolata türü arasında ayrım yapmamaktadır; beyaz ve sütlü çikolata, bitter çikolata ile aynı faydalara sahip değildir. Bu nedenle, önerilen bitter çikolata tüketimidir.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 10

Not: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kakao tüketmeden önce bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.

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Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor 11
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