Kimse böyle olacağını tahmin etmemişti! ABD ekonomisine şok...

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı. Böylelikle veriler, ekonomistlerin beklediği yüzde 0,4'lük büyümenin oldukça gerisinde kaldı.

ABD ekonomisi, işletmelerin tarifelerden önce ithalat stoklarını artırmaya çalışması ve tüketicilerin harcamalarını azaltmasıyla 2025'in ilk üç ayında daraldı.

2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU

ABD Ticaret Bakanlığı, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) ilk çeyrekte mevsimsel ve enflasyona göre ayarlanmış yıllık yüzde 0,3 oranında düştüğünü bildirdi. Bu, 2022 yılın ilk çeyreğinden bu yana en büyük düşüş oldu.

Ekonomistlerin beklediği yüzde 0,4'lük büyümenin oldukça arkasında kaldı.

GSYH'deki düşüş, yılın ilk üç ayında yürürlüğe girmeye başlayan ve cari ikinci çeyrekte önemli ölçüde artırılan tarifelerin önünde ilerlemeyi yansıttı. İthalat yüzde 41,3 oranında yükselirken, ihracat daha küçük adımlarla yüzde 1,8 oranında yukarı geldi.

GSYH raporu, Beyaz Saray'ın Başkan Joe Biden'dan Trump'a geçtiği Ocak-Mart çeyreği için ilk büyük ekonomik puan kartı olarak görülmekteydi.

"KURTULUŞ GÜNÜ"

Yeni Trump yönetimi, daha sonra durdurduğu Meksika ve Kanada'ya vergiler ve Çin ithalatına vergiler getirdiğini açıkladı. Çok daha büyük kapsamlı tarifelerin "Kurtuluş Günü" duyurusu, ikinci çeyreğin başında 2 Nisan'da yapıldı.

Başkan Trump, gümrük vergilerini ekonomik gündeminin temel taşı haline getirerek, uzun vadede Amerika'yı daha zengin edeceğini ve imalat işlerini geri geleceğini söyledi. Mart ayında, işletmeler gümrük vergilerinin önüne geçmek için stok yaparken, mallardaki ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı.

ABD ekonomisi yıla güçlü bir şekilde girdi; 2024'te istikrarlı bir hızla büyüdü ve enflasyon azalmaya devam etti. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı ve işverenler, 2024'ün son çeyreğindeki 628.000'den düşerek, ilk çeyrekte 456.000 yeni iş yarattı.

Öte yandan, işletmeler ve bireyler, gümrük vergileri etrafındaki belirsizlik ve daha yüksek fiyatlar getireceği endişeleri nedeniyle ekonomiden endişe duyduklarını belirtiyolar. Yatırımcılar da gelişmelerden endişe duyuyorlar. Tarifeler ve ekonomiyle ilgili korkular S&P 500 ve Nasdaq Composite'i 2022'den bu yana en kötü çeyreklerine sürükledi.

American Airlines, PepsiCo ve Procter & Gamble gibi büyük şirketlerin CEO'ları, dur-kalk tarife duyurularının planlama çabalarını zorlaştırdığı ve tüketicileri korkuttuğu konusunda uyardı. General Motors, Salı günü otomobil tarifelerini gerekçe göstererek 2025 kar tahminini geriye çekti.

"BELİRSİZLİK KAYGILI BİR TÜKETİCİ YARATIYOR"

Colgate-Palmolive İcra Kurulu Başkanı Noel Wallace, şirketin tam yıllık kazanç tahminini düşürdüğü geçen hafta "Belirsizlik düşünceli ve kaygılı bir tüketici yaratıyor" diye ifade etti.

Tarife kaynaklı fiyat artışları korkusu, bazı tüketicileri artan maliyetlerin önüne geçmek için satın alımlarını hızlandırmaya yöneltti. Örneğin araç satışları Mart ayında arttı. Ancak bu bile satıcılar için iyi bir haber olarak nitelendirilemedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Nisan ortasında tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşma ve ekonominin kısa vadede tarifeler sonucunda daha yüksek işsizlik görme olasılığının "güçlü" olduğunu açıkladı.