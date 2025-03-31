Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ekrem İmamoğlu operasyonu oranları altüst etti

Son yapılan ankette partilerin oy oranlarındaki değişiklik kadar "Erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna verdiği yanıtlardaki oran değişikliği de dikkat çekti.

Ser Araştırma’nın 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlediği ankette soru yöneltilen vatandaşların yüzde 63,5’i 2025 yılı içerisinde erken seçim istediğini belirtti. Bu oranın 1 ay içinde belirgin şekilde fırladığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi olmasına kesin gözü ile bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan, 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 4 gün sonra tutuklanması vatandaşın erken seçime bakış açısında da büyük oranda değişiklik yarattı.

Ser Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları, birçok siyasinin Ekrem İmamoğlu operasyonu ile 'Kendi ayaklarına sıktılar" tezini doğrular nitelikte çıktı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK ERKEN SEÇİM İSTEDİ

Ser Araştırma, son hafta içinde telefonla anket yöntemi ile “Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?” sorusunu sordu. Ser Araştırma çarpıcı sonuçları sosyal medyadan açıkladı.

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 63,5’i erken seçim istediklerini belirtti. Erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 33,2 'te kaldı. Yüzde 3,3'lik kesim ise fikirlerinin olmadığını belirtti.

YÜZDE 5,7'LİK KESİMİN FİKRİ DEĞİŞTİ

Aynı şirketin 26-28 Şubat tarihlerinde düzenlediği ankette ise yine aynı erken seçim sorusu vatandaşlara yöneltilmiş, erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 57,8, istemeyenlerin oranı ise yüzde 35,8 olarak belirlenmişti. Fikri olmayan kesim ise yüzde 6,4 oranında çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu operasyonu ile birlikte yüzde 5,7'lik bir kesim fikrini değiştirerek, erken seçim yapılması gerektiğine kanaat getirdi.