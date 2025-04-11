Kimse bu kadarını tahmin etmemişti! Seçimde en yakın oranları veren anket şirketi merakla beklenen sonucu açıkladı

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yurttaki protestolar ve kamuoyunda oluşan tepki anketlere yansıdı.

Saraçhane merkezli eylemlerin öncülüğünü yapan CHP'nin oy oranlarında önceki aylarda yapılan anketlere göre yükseliş gözlemleniyor.

Seçimlerde verdiği oranların yakınlığıyla dikkat çeken güSONAR Araştırma'nın yaptığı ankette CHP'nin birinci parti olduğu görülürken; MHP'nin de baraj altında kaldığı görüldü. Özlem Gürses'in SZC TV'de paylaştığı SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP üyelere gönderdiği anket sonuçları dikkat çekti.

CHP FARKI 6'NIN ÜZERİNE ÇIKARDI

Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6, AKP diyenlerin oranı yüzde 30,4 olarak ölçümlendi.

Böylece sadece yüzde 3,5 olan fark da yüzde 6,2'ye yükseldi.

MHP BARAJ ALTINDA

Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye geriledi. Ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.

'DİPLOMASININ İPTALİ YANLIŞ' DİYENLER YÜZDE 51

Bir başka araştırma sorusunda ise İmamoğlu'nun lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edilmesine odaklanıldı.

Katılımcılara, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ilgili, aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?" sorusu soruldu. "Diplomasının iptali doğru bir karardır" diyenlerin oranı yüzde 18,6 olurken; "Diplomasının iptali yanlış bir karardır" diyenlerin oranı yüzde 51,3 oldu.