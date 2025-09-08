Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe'den eski futbolcusuna teklif

Kaynak: Haber Merkezi
Transfer sezonunda sona yaklaşılırken, Fenerbahçe'de yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem sarı lacivertli formayı giyen oyuncu, yeniden takıma dönebilir.

Kadrosunu neredeyse baştan kuran Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde bu kez eski oyuncusu var.

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadronun bildirilmesine karşın, rotasyon için transfer dönemi sona ermeden yeni isimlerle anlaşma sağlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Filip Kostic'i istediği belirtiliyor. Kostic, orta saha, sol bek ve sol kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.

kostic-ic.jpg

Bonservis bedeli ödemeden transfer edilmek istenen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, Haziran 2026'da sona erecek.

Geçen sezon Fenerbahçe kiralık olarak oynayan Kostic, sezon sonunda Juventus'a dönmüştü. Takımı tanıyan Kostic'in de transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Kostic, sarı lacivertli forma ile 35 maça çıktı, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.

