﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı üretici enflasyonu verilerini açıkladı.Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 151,50, aylık yüzde 4,78 arttı. Ağustosta yüzde 143,75 ile hız kesen Yİ-ÜFE eylülde tekrar ivmelenerek yüzde 151,5 seviyesiyle rekor tazeledi.

Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 83,45 olarak kaydedilirken ÜFE-TÜFE makası da 68,05 puanla tekrar rekor kırdı. Geçtiğimiz ay bu rakam 63,55 olarak kaydedilmişti.ÜFE nasıl olurdu TÜFE'nin iki katı artar. Herkes bu soruyu birbirine soruyor ama yanıt alamıyor.

ELEKTRİK, GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI YÜZDE 416 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,09, imalatta yüzde 2,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,76 ve su temininde yüzde 12,87 artış olarak gerçekleşti.

ENERJİDE BÜYÜK ARTIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 129,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 100,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 130,54, enerjide yüzde 347,35 ve sermaye malında yüzde 97,29 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,35, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,86, enerjide yüzde 12,95 ve sermaye malında yüzde 2,37 artış olarak gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDE DEĞİŞİMLER

Yıllık en düşük artış; yüzde 70,44 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 72,40 ile giyim eşyası, yüzde 80,51 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 416,58, ham petrol ve doğal gaz yüzde 245,70, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 213,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış; yüzde 3,01 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,83 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,51 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 16,76, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 12,87, giyim eşyası yüzde 12,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.