Kimse tahmin etmiyordu dev holding iflas etti. 3 bin 900 çalışanı işsiz kalma korkusu sardı

Almanya’da köklü tekstil ve iç tasarım zinciri Hammer ve Schlau’nun ana şirketi iflas etti. 3.900 çalışanı etkileyen süreçte, mağazalar açık kalacak, siparişler aksamayacak.

Almanya’nın önde gelen tekstil ve iç tasarım perakende zincirlerinden Hammer ve Schlau’nun ana şirketi Brüder Schlau GmbH & Co KG, mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Bielefeld Yerel Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla, 1921 yılında kurulan şirket borçlu yönetimi altında yeniden yapılandırılacak. Yaklaşık 3.900 çalışanı etkileyen bu süreçte, şirketin 180’den fazla Hammer mağazası ile 60 Schlau el sanatları mağazasının faaliyetleri kesintisiz sürecek.

İflas sürecini yönetmek üzere avukat Yorck Streitbörger genel temsilci olarak atandı. Streitbörger, geçici yönetici Dirk Andres ile birlikte şirketin yeniden yapılandırılması için çalışacak.

Streitbörger, “Tüm şubeler açık kalacak, siparişler aksamadan teslim edilecek” açıklamasıyla müşterilere güvence verdi. Federal İş Ajansı, çalışan maaşlarını Ağustos ayına kadar iflas ikame yardımlarıyla güvence altına aldı.

Brüder Schlau, 1921’de Theodor ve Wilhelm Schlau kardeşler tarafından Minden’de boya toptancısı olarak kuruldu. İlk Hammer mobilya mağazaları ise 1976’da Bremerhaven ve Lübbecke’de açıldı. Yıllar içinde büyüyen grup, Almanya’nın iç tasarım ve tekstil sektöründe önemli bir konuma ulaştı.

Perakende sektöründe artan maliyetler, enflasyon ve değişen tüketici alışkanlıkları, şirketin mali yapısını zora soktu. Uzmanlar, pandemi sonrası tedarik zinciri sorunlarının da bu iflasta etkili olduğunu belirtiyor.

Yeniden yapılanma, şirketin ayakta kalması için bir fırsat olarak görülüyor. Ancak, sürecin başarısı, alacaklılarla yapılacak anlaşmalara ve pazardaki rekabete bağlı. Çalışanlar ve müşteriler, gelişmeleri yakından takip ediyor.