Kimse tahmin etmiyordu! Son seçim anketinde bir parti oyları sildi süpürdü

Ser Araştırma, 22-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin seçmenle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CATI yöntemiyle ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi uygulanan çalışmada hata payı +-1,5 oldu.

Araştırmaya göre; bugün seçim olsa ± 3 milletvekili olacak şekilde Meclis'teki sandalye dağılımı değişiyor.

Buna göre; AKP 191 vekille birinci parti olurken, CHP 177 vekille ikinci parti konumunda yer alıyor.

DEM 74 vekille üçüncü sırada yer alırken; MHP 60 vekille Meclis'e giriyor.

ZAFER PARTİSİ İLK KEZ MECLİS'E GİRİYOR

Anket sonuçlarına göre; Zafer Partisi ilk kez Meclis'e girebilirken; Yeniden Refah Partisi de 46 vekille Meclis'te temsiliyet elde ediyor.

ÜYELİKLER ARTIŞTA!

Zafer Partisi'nin Kurucusu ve Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen siyasetçiler arasında yer alıyor. Özdağ, bulunduğu açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma sonrası "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Özdağ'ın art arda gelen açıklamaları sonrası partiye yeni üye akını başladığını belirten Zafer Partisi kaynakları resmi sitenin çöktüğünü duyurmuştu.

4 PARTİ MECLİS'E GİREMİYOR

Hesaplamanın ittifaksız şekilde yapıldığına dikkat çekilen çalışmada, İYİ Parti ile beraber Yeni Yol Grubu'nda yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise Meclis'e giremiyor.

İşte o çalışma sonuçları:

YASA ÇIKARMAK İÇİN EN AZ 3 PARTİ GEREKİYOR

TBMM’de bir kanun teklifinin kabul edilmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun (yarıdan bir fazlasının) "kabul" oyu vermesi gerekiyor.

Bu nedenle ittifaksız bir sistemde AKP ve MHP'nin yanı sıra 1 partinin daha yasa teklifine destek vermesi gerekiyor.