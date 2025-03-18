Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...

ASAL araştırma anketinin ezberleri bozacak olan anketi dikkat çekti. ‘Türkiye’ye kim dost kim düşman?’ başlıklı ankette en dost görülen ülkenin yüzde 52,2 ile Suriye çıkması ilginç oldu. En düşman ise yüzde 83,5 ile İsrail oldu.

ANKETTE ÇIKAN SONUÇLAR KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK

15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre toplam 26 ilde yaşayan kişilerle bilgisayar destekli telefon anketinde 2 bin kişiye ‘Türkiye’ye kim dost kim düşman?’ sorusu yöneltildi. ASAL araştırma tarafından yapılan ankette çıkan sonuçlar kimsenin aklına gelmeyecek cinste.

SURİYE BİRİNCİ ÇIKTI

Araştırmada en çok güven/dost duyulan ülke yüzde 52,2 ile Suriye çıktı. Türkiye’de bir süredir sayıları ile dikkat çeken Suriyeli kaçaklar, Türk vatandaşları tarafından eleştirilerin başında geliyordu. Ankette ise bu sayının çıkması ilginç oldu. Hatta akıllara ‘Bu anket Fatih veya Esenyurt’ta mı yapıldı’ sorusunu getirdi.

Yapılan ankette ise çıkan sonuçlar şu şekilde oldu;