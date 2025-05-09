Kimsenin tahmin edemeyeceği isim Bahçeli’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu açtı! Ünlü gazeteci canlı yayında ilk kez açıkladı

Ünlü gazeteci Timur Soykan, canlı yayında ‘ilk kez söylüyorum’ diyerek Bahçeli’yi hastanedeyken Sedat Peker’in ‘geçmiş olsun’ telefonu ettiğini açıkladı. Soykan, "Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneye kaldırılmadığı dönemde telefonla görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de Bahçeli ile görüştü" dedi.

SOYKAN: SEDAT PEKER BAHÇELİ İLE TELEFONDA BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜ

Ünlü gazeteci Timur Soykan Onlar TV yayınında ‘ilk kez söylüyorum’ diyerek Bahçeli’nin hastanedeyken arandığı ismi açıkladı. Soykan, “Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneye kaldırılmadığı dönemde telefonla görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de Bahçeli ile görüştü. Devlet Bahçeli ile bir kaç kez Sedat Peker görüştü. Peker, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletiyor, Bahçeli ise teşekkür ediyor” dedi.

SEDAT PEKER “BEN AF İLE TÜRKİYE'YE DÖNMEM” DEDİ

Soykan, Peker ile hükümette bir bürokrat ile geçen görüşmesini de paylaşarak, "MHP'li değil ama bürokratlardan biri Peker'e "af, yargılandığın suçları da kapsayacak. Öyle Türkiye'ye dönebileceksin" dedi. Peker ise "Ben suç işlemedim. Suç işleyenler için af olur. Ben af ile Türkiye'ye dönmem. Ben zaten beraat edeceğim" yanıtını vermiş." ifadelerini kullandı.

PEKER’İN VİDEOLARI SONRASI MHP İLE ARASINDA BUZLAR OLUŞTU

Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videolarla Süleyman Soylu ve hükümete yakın isimler hakkında iddialar ve suçlamalarda bulunmuştu. Soylu ise iddiaları yalanlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sedat Peker’e sert sözlerle eleştirmişti. MHP ile Peker arasında sert buzlar oluşmuştu.

BUZLARI ERİTEN PAYLAŞIM

MHP ile Sedat Peker arasındaki buzlar eriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada akılları karıştıran bir paylaşım yaptı. Yönter, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabında paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” dedi.