Kimsenin yapamadığını Mut Belediye Başkanı Murat Orhan yaptı: Ekmeği 2,5 TL’den satıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kimsenin yapamadığını Mut Belediye Başkanı Murat Orhan yaptı: Ekmeği 2,5 TL’den satıyor

Mersin'in Mut ilçesinde, Ramazan boyunca Halk Ekmek Büfesi'nden ekmek 2,5 TL'den satılacak. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Seçim öncesi verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz" dedi.

Sosyal belediyeciliğin önemli adımlarından birisi olan "Halk Ekmek" hizmeti, Mut'ta da yaşama geçti. Mut Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü itibariyle Halk Ekmek Satış Noktasını açtı.

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RAMAZAN BOYUNCA HALK EKLEK 2,5 TL'DEN SATILACAK

Mut Belediyesinin, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Karacaoğlan Çınaraltı Parkı girişinde hizmete soktuğu Halk Ekmek Büfesinde, ekmek 2.5 liradan satılmaya başladı.

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"SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİK"

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Seçimden önce sizlere vermiş olduğumuz sözü Ramazan ayında gerçekleştirmeye başladık. Mübarek Ramazan ayında ilçemizde dargelirli vatandaşlarımıza hizmet noktasında Ramazan ayı boyunca ekmeğimizi 2.5 TL'den Karacaoğlan Çınaraltı parkı girişinde ki büfede sizlerle buluşturarak başlatmış durumdayız" dedi.

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Ekmek fiyatından memnun olan vatandaşlar, Başkan Murat Orhan'a teşekkür etti.

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İYİ Parti adayı Murat Orhan, 31 Mart seçimlerinde yüzde 48.54 oy oranıyla Mut Belediye Başkanı seçilmişti.

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