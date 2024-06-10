Kimya devi halka arz oluyor. 16 milyon lot dağıtacak

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alarak halka arz kervanına bir dev şirket daha katıldı.

Türk Kimya sektörünün devlerinden Bahadır Kimya SPK'dan halka arz onayını aldı.

Bahadır Kimya halka arz sürecinde 10.000.000 milyon adedi sermaye artırımı olmak üzere ve 6.000.000 milyon adedi ortak satışı yöntemi olmak üzere toplamda 16.000.000 milyon payını bireysel yatırımcılara eşit dağıtma yöntemiyle paylayacak.

Bahadır Kimya'nın halka arz fiyatı ve Borsa İstanbul BIST kodu ise henüz belirlenmedi.

Borsa'da Ana Pazar’da işlem görecek olan Bahadır Kimya'nın halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 29,09'u bulacak. Dev şirket halka arz sürecini Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliği ile çalışarak gerçekleştirecek.