Kimya sektörü şubatta yıllık bazda ihracatını yüzde 15 artırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta kimya sektörünün, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15 artış göstererek 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör olduğunu belirtti.

İKMİB'den yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine oranla, Türkiye'nin ihracatının şubatta geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,6 artış kaydederek 21 milyar dolar olarak gerçekleştiği paylaşıldı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Şubat ayında kimya sektörümüz geçen yıl aynı aya göre yüzde 15 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör oldu." Değerlendirmesinde bulundu.