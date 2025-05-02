Kimya sektöründen nisanda ihracat rekoru

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün nisanda 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "İhracatımız geçen yıla kıyasla bu yıl nisan ayında yüzde 4,9 arttı." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı nisanda yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar olurken, kimya sektörü 2,6 milyar dolarlık ihracatla nisanda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

Sektörün 4 aylık ihracatı ise 10 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, "Kimya sektörümüz nisan ayında 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. İhracatımız geçen yıla kıyasla bu yıl nisanda yüzde 4,9 arttı. Bu yıl ilk 4 aylık ihracatımız ise 10 milyar doları aştı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin başlattığı yeni tarife savaşlarının da katkısıyla küresel olarak ekonomide belirsizliğin hakim olduğu bir dönemi yaşadıklarını belirten Pelister, şu ifadeleri kullandı: