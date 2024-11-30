Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı

Kaynak: İHA
Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hadımköy mevkiinde kimyasal madde yüklü tanker ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazası paniğe yol açtı.

Şans eseri kazada yaralanan olmadı ancak kimyasal maddenin sızmaması, olası bir faciayı önledi.

Olay, 34 FAF 924 plakalı kimyasal madde yüklü tır ile 41 PR 169 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın ardından her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kimyasal madde taşıyan tankerin sızdırmaması büyük bir tehlikeyi engelledi.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tankerdeki kimyasal maddenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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