Kimyasal maddelerin olduğu atölye küle döndü

Kayseri Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'nde hediyelik eşya ve aksesuar üretimi yapılan bir atölyede, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Atölyede çıkan yangın içerideki kimyasal maddelerle birleşerek kısa sürede büyüdü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, atölyenin bulunduğu 4 katlı iş yerinin 2 katında hasar oluştu.