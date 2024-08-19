Kimyasal maddelerin olduğu atölye küle döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Kimyasal maddelerin olduğu atölye küle döndü

Kayseri'de hediyelik eşyaların olduğu bir atölyede meydana gelen yangın atölye içerisinde bulunan kimyasal maddeler ile büyüdü. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Kayseri Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'nde hediyelik eşya ve aksesuar üretimi yapılan bir atölyede, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.
Atölyede çıkan yangın içerideki kimyasal maddelerle birleşerek kısa sürede büyüdü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, atölyenin bulunduğu 4 katlı iş yerinin 2 katında hasar oluştu.

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