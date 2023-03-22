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Kimyon sindirim sistemini nasıl düzenliyor

Kimyon demir açısından çok zengindir. Demir bağışıklık sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlamakta. Peki, kimyon sindirimin sistemini nasıl düzenliyor ve nelere iyi geliyor? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:40
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Kimyon sindirim sistemini nasıl düzenler

Kimyon sindirim sistemini nasıl düzenliyor
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Kimyon içeriğinde A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve C vitaminleri de bulunmaktadır. Ayrıca kimyon tıbbi özellikleri bulunan timol açısından da oldukça zengindir ve buna bağlı olarak uçucu yağ bulundurmakta. Kimyon tohumunun sindirim sistemi için faydalı olduğu geleneksel olarak da bilinmektedir. Tohumu aynı zamanda anti kanserojen özelliklere de sahip olabilmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalara göre kimyon tohumundan mide ve karaciğer tümörlerinin gelişimini azalttığı ve buna bağlı olarak yok ettiği görülmüştür.

GAZ SANCISINA İYİ GELİR Mİ

Gaz sancısına iyi geldiği söylenen kimyonu kaynamış su ile karıştırıp içebilirsiniz. Şişkinlik ve gaz sancısına karşı önerilen kimyonu et yemeklerinde, salatalarda ve çorbalarda kullanabilirsiniz. Ancak fazla miktarda koymamaya gayret edin. Yoksa yemeğinizin tadı acı olabiliyor.

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