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Kimyon hangi rahatsızlığa iyi gelir

İşte Kimyonun en çok hangi rahatsızlığa iyi geldiğinin yanıtı…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:04
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Kimyonun yararları nelerdir

Kimyon hangi rahatsızlığa iyi gelir
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Kimyon mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler, birikmiş gazı söktürür. Sinirleri yatıştırır. Sinirsel baş dönmelerini keser. İdrar söktürür. Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Star gazetesinde yer alan habere göre işte kimyonun iyi geldiği hastalıkları

ÜLSERE KARŞI FAYDALI MI

Hindistan cevizi yüksek oranda fakat kolayca sindirilebilen yağ içerir. Midedeki fazla asit problemlerinin tedavisinde etkilidir. Ayrıca hazımsızlık, kolit, mide ülseri, ishal, kusama, gaz, dizanteri rahatsızlıklarına karşı da oldukça yarar sağlar.

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