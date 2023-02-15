Kına Kına Kabuğu ne işe yarar

Ağacın kabuklarından kinin isimli madde elde edilir. Bu madde geçmişte sıtma tedavisinde kullanılan madde. Kına kına kabuğu günümüzde de alternatif bir sağlık ürünü olarak alıcı bulur. Kabukların kansızlık için etkili olduğu düşünülmekte. Ayrıca şişkinlik ve benzeri sindirim şikayetlerinde; hemoroidde, bacak kramplarında, gripte de kullanıldığı bilinmekte.

Kına kına ağacının kabuk kısımlarının büzücü ve antimikrobiyal etkileri olduğu bilinmekte. Bu kabukların özü elde edilerek, öz hemoroid, kellik, varis, tedavisi için ilaç yapımında da kullanılıyor. Kabukların mide öz suyu salınımını teşvik ettiği bilinmekte.

KINA KINA NASIL KULLANILIR?

Kansızlık gibi şikayetler için kabukların genellikle çay gibi demlenerek tüketiliyor. Olası yan etkilerden korunmak için az miktarda tüketilmesi öneriliyor…