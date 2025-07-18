"Kınalı Eller" Kilis'e değdi

Kaynak: İHA
"Kınalı Eller" Kilis'e değdi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kurulan Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kurulan Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kurulan Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kooperatifin 11 üyesinden yarısından fazlasını depremzede kadınlar oluşturuyor. Kadınlara hem ekonomik katkı hem de psikososyal destek sağlanması hedefleniyor. Kooperatifte çeyizlik ürünler, ev yapımı biber salçası, sofralık toz biber, zeytinyağı, üzüm çeşitleri, peynir ve çökelek gibi yerel ürünler hazırlanarak paketleniyor, bazı ürünler ise teneke ambalajlarla satışa sunuluyor.

Açılış törenine Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Musabeyli Belediye Başkanı Mehmet Ölmez ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Erdem Karanfil, açılış programında, "Desteklerinden dolayı Kilis Vali Yardımcımız Hamza Özbilgi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah Kınalı Eller Kadın Kooperatifimiz Musabeyli'miz için hayırlı ve uğurlu olur" diye konuştu.

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