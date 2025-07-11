Kınalı Kar’ın Nazar’ıydı! Ekranlara geri dönüyor: Yeni projesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kınalı Kar’ın Nazar’ıydı! Ekranlara geri dönüyor: Yeni projesi belli oldu

Bir döneme damga vuran Kınalı Kar dizisinde canlandırdığı “Nazar” karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Conker, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Başarılı oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Son olarak Kara Ağaç Destanı dizisinde “Asiye” rolüyle izleyici karşısına çıkan Conker, bu kez Sevdiğim Sensin adlı dizide rol alacak. Ünlü yönetmen Gökçen Usta'nın imzasını taşıyan dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu, “Fatoş” karakterine hayat verecek.

p.webp

Fatoş karakteri, dizide Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) sevgilisi Burçin’in annesi olarak izleyiciyle buluşacak. Sevdiğim Sensin dizisinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Cihat Süvarioğlu yer alıyor.

p-001.webp

Özlem Conker’in dönüşü, hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Yeni dizisiyle ekranlara iddialı bir şekilde dönmeye hazırlanan oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu.

f418b107-d066-ed11-8116-a0369f7d1486.jpg

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Özlem Conker, 1 Temmuz 1973'te Ankara'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusu. Üniversite eğitimini Hollanda'nın Tilburg kentinde Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg'da tamamladı. Oyunculuk kariyerine 1996 yılında reklam filmleriyle başladı, aynı yıl Metin Özülkü'nün "Seninle Olmak Var Ya" klibinde ve "Bizim Ev" dizisinde rol alarak televizyon dünyasına adım attı.

mv5bmjzjmwfkzgetnwzizc00yzm0ltg0otutmge0n2jmota1nzqxxkeyxkfqcgc-v1-fmjpg-ux1000.jpg

KINALI KAR İLE YILDIZINI PARLATTI

Kariyerinde dönüm noktası, 2001 yılında TRT 1'de yayınlanan Vasiyet dizisindeki başrolüyle oldu. Daha sonra Kınalı Kar (2002-2004) dizisindeki Nazar Beyoğlu karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

sddefault.jpg

Son Haberler
AKP'li başkan için küçük kız çocuğuna taciz iddiası
AKP'li başkan için küçük kız çocuğuna taciz iddiası
Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı
Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı
Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını
Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını
Türkiye'ye yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolarlık yatırım!
Türkiye'ye yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolarlık yatırım!
Piknik keyifleri pahalıya patladı!
Piknik keyifleri pahalıya patladı!