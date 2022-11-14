14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beykoz'a 3 metrelik dev silah heykeli

Beykoz'da yaşayan ve kendini kinetik heykel ustası olarak tanımlayan 20 yıllık demir ustası, 1 buçuk ay kadar sürede 3 metre uzunluğa ve 100 kilo ağırlığa sahip dev bir silah heykeli üretti. Heykel, demir ustasının Beykoz’da bulunan atölyesinde sergileniyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:33
Takip Et

Kinetik heykel ustası Zafer Erdem yaptı. Beykoz'a 3 metrelik dev silah heykeli

Beykoz'a 3 metrelik dev silah heykeli
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kendisini kinetik heykel ustası olarak tanımlayan ve 20 yıldır demirlere şekiller vererek heykeller yapan Zafer Erdem, 1 buçuk ay kadar sürede Magnum adını verdiği, 3 metre uzunluğunda 100 kilo ağırlığında dev silah heykeli yaptı. 

42 yaşında olan ve 20 yıldır demire şekil vererek çeşitli heykeller yapan Zafer Erdem'in yaptığı heykellerin çoğunun ortak özelliği hareketli olması. Erdem, Beykoz’da bulunan atölyesinde demirden masa, sehpa, çanta, rüzgar gülü, silah gibi çeşitli tasarımlar yapmakta. 

Karadenizli ailenin bir ferdi olduğunu ve silahlara karşı merak duyduğunu belirten Erdem, küçük silahların yapımının yasak olmasından dolayı heykelini yapmaya karar verdiğini belirtti. Erdem yaptığı silahı Beykoz’da bulunan atölyesinde sergiliyor.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

22 yıldır demir ustası olarak demire şekil verdiğini belirten Zafer Erdem, “Rize Kalkandere’liyim. 22 yıldır demir, dekorasyon işleriyle uğraşıyorum. Zaman geçtikçe, aynı rutin işleri yaptıkça insan bazı değişiklikler yapma ihtiyacı hissediyor. Elimizde marifet varmış, demiri değiştirerek farklı şeyler yapmaya çalıştık. Dolayısıyla böyle hareketli heykeller, hareketli bir takım materyaller yapmaya başladık. Bir Karadeniz çocuğunun silah hikayesi çocukluğundan başlar" dedi.

Erdem "Biz silah hastası, düşkünü bir milletiz. Bu silah olayını biraz geliştirmek istedik. Biz de bunu heykel olarak daha büyük çapta yaparsak hem kuralları çiğnememiş oluruz hem de sanatımızı icra etmiş oluruz diye böyle bir şeye yöneldik ve güzel de oldu. Aşağı yukarı yapımı 1 ay kadar sürüyor. 100 kilo ağırlığındadır. Gerçeği ile aynı özelliklere sahip ve çalışma prensibi olarak aynıdır. Sadece bir silah fonksiyonelliği yoktur. 3 metre boyunda ve dünyada benim yaptıklarım dışında eşi benzeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
2
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
3
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
4
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
5
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
6
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
7
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.