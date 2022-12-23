Kinezyoteyp nedir, nasıl ve neden uygulanır?

Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilen ve üzerinde dalgalı şekiller bulunan özellikli bantlar kullanılıyor. Kinezyoteyp, kinezyo bantların tedavi edilmesi gereken bölgeye belirli bir gerimle yapıştırılmasıyla uygulanıyor. Uygulaması kolay bir yöntem gibi gözüken bantlama tedavisinin, anatomi bilen bir uzman tarafından yapılması ise önem arz ediyor.

Peki, kinezyoteyp yani bantlama tedavisinin avantajları neler? Uzm. Dr. İsmail Özturan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kinezyoteyp bantlama tedavisi, üzerinde özellikli dalgalı şekiller olan yapışkanlı bir bandın, kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanılmasıdır. Bantlama tedavisinde kullanılan bantlar, üzerinde dalgalı şekiller bulunan pamuk liflere sarılı polimer elastik liflerden oluşan özellikli bantlardır.

Pamuk lifler sayesinde vücut nemi buharlaşır ve hızlı kuruma sağlanır. Tedavide, Dr. Kenzo Kase tarafından bulunan ve ilk defa olimpiyatlarda kullanılan kinezyo bantlar kullanılmaktadır. Kinezyo bantların içinde kimyasal bir madde bulunmamaktadır. Lateks içermez. Bir yüzündeki yapıştırıcı akrilik olduğu için vücut ısısıyla aktifleşir ısıyla daha iyi yapışır. Ayrıca, kinezyo bantların, çocuklar için daha hassas ve ince olanları; sporcular için performans artırıcı olanları da mevcuttur.”

KİNEZYOTEYP KİMLERE UYGULANIR?



“Kinezyoteyp, kas iskelet sistemi sorunu olan hemen hemen her yaşa ve herkese ve birçok rahatsızlıkta uygulanabilir. Çünkü çok geniş bir endikasyonu bulunmaktadır. Öncelikle, bantlama tedavisine ağrıyı kesmek amacıyla başvurulabilir. Kası dinlendirmek ve kası uyarmak için kinezyo bantları kullanılabilir. Ayrıca, hastada ödem varsa ödemi rahatlatmak ve çözmek için de bantlama tedavisi uygulanabilir.” diye konuşan Uzm. Dr. İsmail Özturan bantların yapısı ve hangi hastalıklarda kullanıldığını ise şöyle anlattı:

“Kinezyoteyp, bazen tek başına bir tedavi seçeneği bazen de yardımcı tedavi olarak tercih edilebilir. Bantlama tedavisine; kas iskelet sistemi hastalıklarında ve ortopedik rahatsızlıklarda başvurulabildiği gibi nörolojik hastalıklarda da başvurulabilir.

Kas ve tendon yaralanmaları ve tendinitler,

Kas zayıflığı,

Sinir sıkışmaları ve sinir yaralanmaları,

Felçler,

Lenfödem gibi hastalıkların tümünde bantlama tedavisi uygulanabilir.

Boyun, sırt, bel,omurga ve tüm eklemlerde ağrıya yol açan mekanik sorunlar,

Yumuşak doku-kas ağrıları,

Kas spazmları,

Eklem zorlanmaları,

Postür bozuklukları,

Skolyoz (Omurga eğriliği),

Bazı cerrahi girişimler sonrası eklem kireçlenmesi (osteoartrit),

Topuk dikeni,

Kinezyoteyp bir fizik tedavi ajanı olarak betimlenebilir. Ağrıyı geçiriyor, spazmı çözüyor.

Kinezyo bant, cildi tutup yukarı çekerek dolaşımı hızlandırdığı için ödemi çözer. Tens benzeri ağrı kesici etki yapar.”

Özturan bantlama tedavisinin yararlarından şöyle söz etti:

“Ağrıyı kesmek, kası dinlendirmek, eklemleri bir miktar stabilize etmek, kasa yardımcı olmak, oluşan ödemi rahatlatmak, cilt altında kan dolaşımını sağlayarak ödemin çözülmesine ve alttaki yaranın iyileşmesini sağlamak.”

KİNEZYOTEYP YAN ETKİLERİ VAR MI?

Özturan şu bilgileri verdi:

“Bantlama tedavisi yapacak sağlık profesyonelleri kurs almaktadırlar ve bantlama tedavisi yapacak uzmanların bu kurslara gitmeleri gerekir. Bantlama tedavisinin anatomi bilen bir uzman tarafından yapılması oldukça önemli. Bu nedenle bantlama tedavisi, bu kursları almış fizik tedavi hekimleri ve fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. Bantlama tedavisinin çok az yan etkisi bulunmaktadır. Çünkü kinezyolojik bantların içinde kimyasal bulunmamaktadır. Ancak kişinin akriliklik alerjisi varsa alerji yapabilir.

Kinezyoteyp herhangi bir kimyasal ilaç içermediği için hamilelikte kullanılabileceği düşünülüyor. Kinezyoteyp ayak bileği gibi karın bölgesinin uzağında bir bölgeye uygulanacaksa hamilelikte rahatlıkla başvurulabilecek bir metot. Ancak belirtmeliyim ki direkt karın ve bel ağrısı rahatsızlığıyla gelen hastaya uygulamada dikkatli olunmalıdır.”