Kingdom Come: Deliverance 2 büyük ilgi gördü

Orta Çağ, tarihin en kanlı ve en kalabalık savaşlarına sahne oldu. Ancak hiçbir büyük meydan savaşı, Warhorse Studios’un son RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance 2 kadar fazla insanı bir araya getirmedi. Oyun, yalnızca PC platformunda 160.000 oyuncuya ulaşarak inanılmaz bir başarı elde etti.

Steam üzerinden görülebilen bu istatistik, Warhorse Studios için bir dönüm noktası oldu. Baldur’s Gate 3 ile oyun dünyasını sarsan Larian Studios gibi, Warhorse da artık sektörün devleri arasına adını yazdırıyor. Kingdom Come serisinin kökleri PC platformuna dayanıyor olsa da, PlayStation 5 için yapılan testlerde oldukça akıcı bir deneyim sunulduğu belirtiliyor. PS5 Pro’da ön incelemesi yapılan oyunun, büyük bir ilk gün yamasıyla sorunsuz bir deneyim sunması bekleniyor.

Serinin ilk oyunu, derin simülasyon öğeleri ve tarihsel doğruluğu ile öne çıkmıştı. Ancak bu detaycılık, bazı oyuncular için fazla karmaşık bulunmuştu. Kingdom Come: Deliverance 2 ise bu hassas dengeyi koruyarak, hem gerçekçiliği hem de akıcılığı sağlamayı hedefliyor. Geliştirici ekip, serinin mirasını yaşatırken, oyunu daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor.