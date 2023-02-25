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Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti

NBA normal sezonunda Clippers Kings'i 176-175 mağlup etti. Oynanan maçta 351 sayı atılarak skor anlamında karşılaşma organizasyon tarihine geçti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 18:34
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Kings Clippers maçı NBA tarihine geçti

Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
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NBA’de normal sezon mücadelesinde Los Angeles Clippers kendi sahasında Sacramento Kings‘i ağırladı.

MAÇ NBA TARİHİNE GEÇTİ
Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçta kazanan taraf çift uzatma sonucunda belli oldu. Sacramento Kings, güçlü rakibi Los Angeles Clippers‘ı 176-175 mağlup ederek 59. maçında 34. galibiyetini aldı. Clippers ise 62. maçında 29. kez kaybetti. Bu karşılaşma, böylelikle NBA tarihinde en fazla sayı atılan ikinci maç oldu.

Sacramento’da Malik Monk 45 sayıyla yıldızlaşırken De’Aaron Fox 42 sayı – 12 asist – 5 top çalma ile etkili oynadı. Domantas Sabonis 20 sayı – 10 ribaunt mücadele ederken Keegan Murray 15 sayı attı. Kevin Huerter ise 11 sayıyla maçı bitirdi.

Los Angeles cephesinde Kawhi Leonard 44 sayıyla sezonun en skorer maçını oynadı ama galibiyete yetmedi. Paul George 34 sayı – 10 ribauntla bitirirken Norman Powell 24 sayı attı. Clippers formasıyla ilk maçında çıkan Russell Westbrook 17 sayı – 14 asist üretti. Mason Plumlee ise 10 sayı – 10 ribauntla bitirdi.

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