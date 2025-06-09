Kingston yeni nesil harici SSD’lerini piyasaya sürdü

Kingston Technology, XS2000, XS1000 ve XS1000R modellerini kapsayan yenilenmiş XS Serisi SSD’lerini piyasaya sürdü. Yeni tasarımda şirketin maskotu Rex ve “Built on Commitment” sloganı dikkat çekerken, Kingston neredeyse 40 yıllık sektörel tecrübesine vurgu yaptı.

Serinin üst segment modeli olan XS2000, saniyede 2000MB okuma-yazma hızı ve 4TB’a kadar kapasite sunuyor. Apple ProRes video kaydını destekleyen bu model, özellikle mobil prodüksiyon süreçleriyle uyumlu yapısıyla medya profesyonellerini hedefliyor.

Günlük kullanım için geliştirilen XS1000 ve XS1000R modelleri ise saniyede 1050MB’a kadar okuma hızı sunuyor ve 2TB kapasiteye kadar seçenekler içeriyor. Kingston, bu ürünlerin öğrencilere, seyahat halindeki çalışanlara ve evden çalışanlara hitap ettiğini belirtiyor.

Kingston APAC Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Kevin Wu, “Ürün üretmenin ötesinde güven inşa ediyoruz” diyerek markanın güvenilirliğine dikkat çekti. Şirket, bu yeni seriyle hem profesyonel hem de genel kullanıcı ihtiyaçlarını hedef aldığını vurguluyor.